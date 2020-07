Mais uma carreta carregada de cerveja sem Nota Fiscal é apreendida pela PRF

.

Na noite de quarta-feira (22), por volta das 18h50, quando prosseguia para o trabalho, um policial militar do 4º Batalhão prendeu um homem armado no bairro Ilha das Flores.

O acusado, um jovem de 21 anos, portava um revólver Taurus calibre 38 nas mãos. O militar passava de moto em uma rua escura quando avistou a cena e ordenou que o rapaz deitasse e largasse a arma. O acusado alegou que estava “marcado para morrer” na região e informou ainda já ter sido preso por homicídio. Com ele foram apreendidas 14 munições de calibre 38.

O capitão Meneghel, comandante da 5ª companhia do 4º batalhão, onde o militar trabalha, comentou a ocorrência: “nosso policial foi muito feliz na abordagem, e em seguida chamou o reforço da viatura local, pois estava sozinho em uma região perigosa. Os integrantes da outra viatura o ajudaram, mas ele já havia algemado o rapaz. Posteriormente foi descoberto um mandado de prisão em aberto emitido pela justiça de Minas Gerais pelos crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo contra o detido. Foi uma atuação brilhante do militar, que pode ter evitado mais um homicídio na região.

Já na tarde da última terça-feira (21), por volta das 16h30, policiais militares que atuam no serviço de inteligência (P-2) detiveram um homem de 24 anos que estava foragido da justiça estadual após ter sido condenado pelo crime de roubo qualificado.

O serviço de inteligência acionou uma viatura da Patrulha Escolar quando localizou o homem no bairro Soteco, em Vila Velha, e os militares fizeram a abordagem. Durante a averiguação foi localizada na carteira do foragido uma identidade falsa em nome de Romário Cardoso Andrade, que estava sendo utilizada. O mandado foi lido e dado então a voz de prisão. A justiça de Vila Velha havia emitido o Instrumento Jurídico de Clausura em 17 de março deste ano pelo crime tipificado no artigo 157, paragrafo 2º, incisos I e II do Código penal Brasileiro.

O tenente-coronel Marques, comandante do 4º BPM, parabenizou os policiais militares que atuam no serviço de inteligência da sua unidade e ressaltou a importância da atividade da P-2 no combate à criminalidade de Vila Velha: “Os agentes do serviço reservado atuam em consonância com a Diretoria de Inteligência da PM no aporte das informações necessárias para o enfrentamento direto aos crimes relacionados em nossa área de atuação”.

Os detidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para as medidas cabíveis.

