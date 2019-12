Mais uma apologia ao nazismo: Jovem usa suástica em shopping de Curitiba

arrow-options Divulgação/ Clarildo Menezes Vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

Uma criança de três anos e um homem de 26 morreram depois de terem sido baleados, na noite desta quarta-feira, em Maricá, na Região Metropolitana do estado. Enzo Ferreira dos Santos, o menor, e Anderson Leonardo Fontoura Barcelos da Silva estavam dentro de um carro na Rua Fernando Mendes, no distrito de Inoã, quando foram atingidos pelos disparos.

De acordo com testemunhas, os tiros foram disparados por criminosos que se aproximaram do veículo. Após os disparos, o motorista do automóvel, que seria pai da criança, deixou o local e pediu socorro a uma viatura do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) de Maricá que passava pela região.

Os baleados chegaram a ser levados ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal , mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre as motivações do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). “Foi realizada perícia no local e familiares prestaram depoimento. As investigações estão em andamento e diligências sendo realizadas”, a Polícia Civil disse, em nota.