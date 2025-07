MAIS UM | Preso o 6º suspeito de participar de sequestro de adolescente em São Mateus

Alex Nascimento Paixão, de 24 anos, foi preso em Conceição da Barra; investigação sobre sequestro de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, entra em nova fase, afirma polícia.

Foi preso nesta quarta-feira (2) Alex Nascimento Paixão, de 24 anos, sexto suspeito de participar do sequestro de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele estava com mandado de prisão em aberto, sendo procurado pela Polícia Civil. A corporação informou que o homem foi encontrado na comunidade de Paraíso, em Conceição da Barra. As informações são de A Gazeta.

Lázaro segue desaparecido. Conforme o delegado Marcelo Cruz, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, que está à frente das investigações, todos os envolvidos no crime estão presos, e a Polícia Civil inicia agora uma nova etapa da apuração do caso.

A investigação entra agora em uma nova etapa, voltada à consolidação das provas e confirmação dos vínculos entre os investigados, com base nos elementos já coletados, disse o delegado Marcelo Cruz, Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus

Confira abaixo os outros suspeitos de envolvimento no caso que já estão presos:

O primeiro deles foi Felipe Silva Rodrigues, de 24 anos, que se apresentou na Delegacia de São Mateus, no dia 17 de junho. Conforme as investigações da Polícia Civil, ele é suspeito de ter atuado para atrair o adolescente para uma emboscada. Após a prisão dele, a corporação passou a tratar o desaparecimento de Lázaro como sequestro. Atualmente ele está preso de forma temporária, por 30 dias.

Outros dois suspeitos foram presos no dia 26 de junho, em Guriri, balneário de São Mateus, em cumprimento de mandados de prisão temporária. A polícia não divulgou os nomes deles, mas A Gazeta apurou que se trata de Lucas Eduardo Soares Chaves dos Santos, de 24 anos, e Walisson Pereira Carvalho, de 35 anos.

Na manhã de 1º de julho, a polícia confirmou a prisão de Yan Kryslan Pereira Dias, de 26 anos, também suspeito de participar do crime. Ele foi preso em Barra de São Francisco.

No início da tarde do mesmo dia, o cabo da Polícia Militar Denis Machiore foi preso por ordem da Justiça na investigação do sequestro e desaparecimento do adolescente. O grau de participação do militar não ainda foi divulgado pela polícia.

Carro usado em sequestro pertence a PM preso, diz polícia