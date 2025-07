Mais três hospitais da Rede Estadual recebem novos arcos cirúrgicos

A Secretaria da Saúde (Sesa) concluiu a segunda e última etapa de entrega de novos arcos cirúrgicos para compor os centros cirúrgicos de hospitais estaduais no Espírito Santo. A aquisição dos equipamentos busca promover melhorias e a renovação do parque tecnológico dos hospitais da rede própria. As entregas aconteceram no último mês de junho.

Ao todo, foram adquiridos sete equipamentos com investimento estadual de R$ 5.075.000,00, sendo a entrega realizada em duas etapas. Para esta segunda etapa, foram entregues três arcos cirúrgicos, sendo um ao Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho (HAMF); um ao Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG); e um para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silveira (HRAS).

O Arco Cirúrgico é um equipamento de imagem radiológica de alta precisão, utilizado durante procedimentos cirúrgicos para fornecer imagens em tempo real. Essa tecnologia permite maior agilidade e segurança durante as cirurgias, reduz o tempo de operação e possibilita intervenções mais assertivas. Na etapa anterior, foram entregues quatro arcos cirúrgicos, sendo um para o Hospital Alceu Melgaço Filho (HAMF); dois para o Hospital Roberto Arnizaut Silveira (HRAS); e um para o Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV).

A subsecretária de Estado de Atenção à Saúde Subsecretária, Carolina Sanches, ressaltou que a aquisição de novos arcos cirúrgicos auxilia no fortalecimento da capacidade de realização de procedimentos de média e alta complexidades em hospitais públicos do Estado, além de reforçar a modernização e o investimento em tecnologia do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O investimento em tecnologia hospitalar contribui significativamente para a melhoria do atendimento à população. E com procedimentos mais eficazes e menos invasivos, os pacientes tendem a se recuperar mais rapidamente, reduzindo o tempo de internação e otimizando a ocupação dos leitos hospitalares. Isso permite que mais pessoas tenham acesso ao atendimento em um menor intervalo de tempo”, destacou Carolina Sanches.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Luciana Almeida / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES