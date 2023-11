Mais trabalho e menos dias de folga em 2024; confira o calendário

2024 será de mais trabalho e menos folgas. Com três feriados nacionais aos sábados, e apenas quatro com a chance de folgas prolongadas, o próximo ano trará menos dias de descanso para os capixabas. O Governo Federal divulgou o calendário oficial e devido ao ano bissexto, muitos feriados foram deslocados para os fins de semana.

Os feriados que caíram às sextas-feiras em 2023, por exemplo, agora coincidirão com os tradicionais dias de descanso aos sábados devido à adição do dia 29 de fevereiro.

Entre os feriados nacionais, três serão aos sábados, permitindo apenas quatro possibilidades de folga estendida. Carnaval (segunda, terça e quarta) e Corpus Christi (sexta-feira) terão pontos facultativos nacionais, oferecendo a oportunidade de prolongar o descanso.

Em 2024, o ano já começará com um desses feriadões, o Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro) será em uma segunda-feira.

Além desse dia, o brasileiro terá um pouco mais de tempo para descansar também durante os feriados de Paixão de Cristo (29 de março) e Proclamação da República (15 de novembro), que serão às sextas-feiras.

No Espírito Santo, os capixabas vão poder aproveitar uma super folga a mais com o feriado do Dia de Nossa Senhora da Penha, celebrado oito dias após o domingo de Páscoa, ganhando mais uma segunda-feira de descanso.

O dia da Colonização do Solo Espírito-Santense (23 de maio), feriado municipal em Vila Velha, cairá no ano que vem em uma terça-feira.

Já o aniversário da capital (8 de setembro), geralmente comemorado em um grande feriado por ser logo após ao dia da Independência do Brasil, também não será muito diferente de um fim de semana comum, já que em 2024, os dias 7 e 8 de setembro cairão em um sábado e domingo, respectivamente.

Veja o calendário de feriados para o próximo ano:

1º (segunda-feira): Confraternização Universal

12 (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo nacional)

13 (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo nacional)

14 (quarta-feira de cinzas): Carnaval (ponto facultativo nacional)

29 (sexta-feira Santa): Paixão de Cristo (feriado nacional)

31 (domingo): Páscoa (feriado nacional)

8 (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora da Penha (feriado estadual)

21 (domingo): Tiradentes (feriado nacional)

1º (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

23 de maio (terça-feira): Colonização do Solo Espírito-Santense (feriado em Vila Velha)

30 e 31 (quinta e sexta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo nacional)

7 (sábado): Independência do Brasil (feriado nacional)

8 (domingo): Aniversário de Vitória (feriado na capital)

12 (sábado): Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 (segunda-feira): Dia do Servidor Público (ponto facultativo nacional)

2 (sábado): Finados (feriado nacional)

15 (sexta-feira): Proclamação da República (feriado nacional)

25 (quarta-feira): Natal (feriado nacional)