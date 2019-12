Mais R$ 99 milhões não foram resgatados da Mega da Virada: entenda o motivo

arrow-options MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Dólar recua após o Natal





O dólar comercial mantém sua tendência de queda. A moeda americana opera com recuo de 0,7% ante o real, valendo R$ 4,051. O Ibovespa , principal índice da Bolsa de São Paulo (B3) , embora registre leve avanço de 0,07%, aos 115.943, renovou o recorde de pontuação intradiária.

O mercado segue otimista quanto ao desempenho da economia brasileira em 2020, o que contribui para a queda do dólar e a manutenção de alta do Ibovespa .

“Exceto por surpresas no noticiário, não se esperam grandes solavancos no mercado ao longo dos próximos dias. Os gestores de recursos que apresentaram bons resultados ao longo do ano devem evitar fazer grandes apostas, que coloquem em risco o desempenho conseguido (e o consequente bônus por desempenho). Nesse cenário, as boas notícias devem contribuir para uma leve valorização adicional”, escreveram os analistas da levante Investimentos.

Esta sessão é marcada pela baixa liquidez no mercado. As Bolsas do Brasil e dos Estados Unidos seguem operando, mas as principais da Europa estão fechadas por conta do feriado de “Boxing Day” (feriado tradicional no Reino Unido que se traduz em muito futebol no país).