Mais que amigos! Ex- participantes de “A Fazenda” curtem noitada juntos

Participantes da última edição da “A Fazenda”, reality show da Record TV , Rodrigo Phavanello e Diego Grossi estão curtindo a vida fora do confinamento com a mesma parceria que mostraram no programa. A dupla, ao lado da esposa de Diego, a ex- BBB Fran, esteve na boate Lalu Lounge, na Barra da Tijuca.

Promoter David Santiago, Rodrigo Phavanello, a ex-BBB Fran e Diego Grossi





Phavanello e Diego foram recepcionados pelo promoter David Santiago, que cuida da divulgação e relações públicas da Lalu Lounge. O trio marcou presença no restaurante japonês que funciona no terraço da casa. De lá, foram para o espaço de música eletrônica, onde curtiram a apresentação do DJ Jonathan Costa , que marca presença aos domingos na Lalu.