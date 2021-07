Mais próximo do Z4 que do G4 da Série B, Botafogo pode se recuperar contra Goiás

O Botafogo chegou na parte em que o caminho está dividido por duas opções para seguir a jornada. No caso do Alvinegro, tais escolhas passam por brigar pelo acesso à Série A ou amargar mais uma temporada na segunda divisão. Nesta terça-feira, diante do Goiás, às 19h30, pela 13ª rodada do Brasileirão, a equipe terá mais uma chance de ainda escolher o próprio final. O duelo será transmitido em tempo real no site do LANCE!.

Com 13 pontos conquistados e na 13ª colocação, o Botafogo chega para enfrentar o Esmeraldino estando mais perto do Z4 do que do G4. A diferença para a zona da degola é de quatro pontos, enquanto sete separam o Alvinegro do CRB, quarto colocado.

A diferença para a zona de classificação à próxima Série A nunca foi tão grande quanto está agora. Esta é a consequência da sequência negativa do Botafogo: são quatro jogos seguidos sem vencer – duas derrotas e dois empates neste período.

O Botafogo não venceu em julho – o último triunfo foi o 1 a 0 diante do Vitória, ainda em 30 de junho. Com a Série B concluindo o primeiro terço da competição, o desempenho inicial do Alvinegro não é nada perto do objetivo do clube em retornar à elite do futebol brasileiro.

Diante do Goiás, que tem 20 pontos – mesmo número do CRB -, o Botafogo tem uma oportunidade de “mostrar para o torneio” que vem para brigar por mais. O Esmeraldino, apesar de passar por um período de instabilidade interna, tem bons resultados e é o 5º colocado na tabela.

A recuperação do Glorioso passa, claro, por vencer os adversários diretos na busca pela Série A. O Goiás, pelo o que tudo aparenta, é um deles, o que torna o jogo ainda mais importante.

fonte: https://www.fogaonet.com/noticias-do-botafogo/mais-proximo-z4-que-g4-serie-b-botafogo-goias/