Mais magra! Juju Salimeni perde 3 quilos e quer secar para o Carnaval

“Perdi 3kg! Não quero perder medidas, só quero ficar mais sequinha e com os músculos mais marcados para o Carnaval”, disse Juju Salimeni em resposta a um fã na caixa de perguntas do Instagram.

A influencer está dedicada na dieta e exercícios físicos para entrar na avenida do samba no Carnaval 2023. No Instagram, a musa fitness revelou que já perdeu 3 quilos na jornada, e que pretende “secar” ainda mais.

