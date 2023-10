Mais empreendimentos podem acessar linhas de financiamento voltadas ao Turismo

Com todas as belezas, praias e montanhas que o Espírito Santo tem, é fundamental impulsionar os negócios ligados ao turismo para destacar os atrativos do Estado. O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) busca fomentar o desenvolvimento social, econômico e regional equilibrado da economia capixaba, inclusive do Turismo. Agora, mais negócios poderão transformar o turismo capixaba com o apoio do Bandes!

O banco é o repassador do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) no Espírito Santo, uma linha de financiamento com recursos do Ministério do Turismo que visa ampliar as possibilidades de promoção do turismo como negócio e criar estratégias para a geração de emprego e renda, além da inclusão social e melhoria na qualidade de vida.

Para ter acesso ao Fungetur, o negócio precisa ser registrado no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), que inclui registro de hotéis, restaurantes e lanchonetes, bares e cafés, eventos, prestadores de serviços, receptivos, transporte, parques aquáticos, entre outros. Porém, a partir de agora, empresas relacionadas à fabricação de cervejas, chopes, aguardentes e bebidas destiladas também poderão crescer com os recursos.

O gerente de Negócios do Bandes Mário Augusto Delmaestro Jantorno lembra que a inserção dos novos segmentos foi fruto de uma proposição do banco capixaba com o Ministério do Turismo para atender a mais empresas no Estado. “A equipe de atendimento do Bandes identificou que a visitação de empreendimentos fabricantes de cerveja, chope, aguardente e bebidas destiladas tem se tornado um atrativo turístico crescente no Espírito Santo, e viu a necessidade de possibilitar a esses negócios o acesso ao Fungetur. Atender mais empresas ligadas ao setor Turístico é uma forma de contribuir para o crescimento econômico regional capixaba”, afirma. O Fungetur apoia investimentos de implantação, expansão, relocalização, modernização, diversificação, desenvolvimento tecnológico e gerencial de empreendimentos ligados ao setor turístico. A linha atende empreendimentos de pequeno e médio porte localizados em qualquer município capixaba, mesmo que o município que não tenha um perfil tradicional no Turismo. As empresas podem utilizar o crédito para investir na melhoria dos negócios, como aquisição de máquinas e equipamentos, obras e instalação de placas fotovoltaicas, para a geração de energia, com redução de custos de produção. Jantorno destaca a importância de cada vez mais empreendimentos capixabas se tornarem aptos para receber o investimento Fungetur, conquistando oportunidades de alavancar e desenvolver suas empresas dentro do Estado. “As condições de financiamento do Fungetur são muito competitivas, com prazos maiores, carência e taxas de juros adequadas às necessidades de cada negócio, possibilitando colocar projetos em execução. Essas condições são fundamentais para fortalecer o setor e potencializar geração de emprego e renda em cada região”, reforça o gerente de Negócios do Bandes. A inclusão de novos segmentos de negócios ao Cadastur é um passo importante para o desenvolvimento capixaba, facilitando o acesso ao crédito. O crescimento das empresas ligadas ao turismo gera emprego e renda, além de melhorar a qualidade de transformar a realidade dos capixabas, de norte a sul do Espírito Santo. Conheça a linha Fungetur A linha Fungetur é direcionada à cadeia produtiva do turismo, para empreendimentos de diferentes segmentos de atuação, incluindo bares, lanchonetes, cafés e empresas do ramo de hospedagem, além de outros empreendimentos que tenham ligação com o setor. Pelo Fungetur, os empresários podem ter acesso ao crédito com carência e prazo de pagamento de até 60 meses, sem condicionantes específicos, como manter folha de pagamento, por exemplo. A linha apoia investimentos de implantação, expansão, nova localização, modernização, diversificação, desenvolvimento tecnológico e gerencial de empreendimentos ligados ao setor turístico. Um ponto de destaque é que a linha atende a empreendimentos em qualquer município capixaba. Com isso, a empresa não precisa estar em um município que tenha um perfil tradicional no turismo. Tradicionalmente, o Bandes apoia as particularidades econômicas de cada região, com crédito estruturado para o fortalecimento das potencialidades regionais. Com condições competitivas de prazos e juros, o Fungetur se configura como mais uma alternativa para ampliar as possibilidades de fomento do turismo como negócio, criando estratégias para o desenvolvimento social e econômico – geração de emprego e renda, além da inclusão social e melhoria na qualidade de vida. Saiba mais sobre linhas de financiamento:

