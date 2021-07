Mais de duas mil doses aplicadas em mutirão de vacinação contra a Covid-19 na Região Central de Saúde

Os municípios de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Pancas e São Roque do Canaã tiveram um dia de vacinação contra a Covid-19 diferente, no último sábado (24). Foram 2.140 doses aplicadas no dia, nos municípios pertencentes à Região Central de Saúde. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, foi um dos vacinadores.

A ação faz parte de uma série de visitas da Secretaria da Saúde (Sesa) em promoção à vacinação contra a Covid-19 no interior do Estado, mantendo com esses municípios junto à Grande Vitória, o bom desempenho do Espírito Santo no ranking de vacinação nacional. As visitas tiveram a presença dos prefeitos e secretários municipais de saúde.

“Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, o Espírito Santo está se destacando entre os cinco estados na aplicação da D1 e da D2. Esse desempenho é resultado do trabalho do Governo do Estado juntamente com os municípios. Todas as semanas estamos visitando as cidades da Grande Vitória e do interior, com mobilizações que têm contribuído às vacinações massivas da população”, destacou o secretário Nésio Fernandes.

Além de aplicar as doses nos cidadãos com os agendamentos do dia, o secretário e os profissionais da saúde auxiliam a população tirando dúvidas em relação à vacinação contra a Covid-19 e incentivando complementação dos esquemas vacinais de duas doses.

“Eu estou muito feliz com esse momento, esperei muito para ser vacinado. Além de estar me protegendo, estou protegendo a minha família. Acredito que o Governo do Estado está no caminho certo para combater a pandemia e vamos vencê-la”, contou o lavrador Odair José do Nascimento, 39 anos. Morador de Alto Rio Novo, Odair recebeu a primeira dose contra a Covid-19.

Para a ação, participaram também a superintendente de Saúde da Região Metropolitana, Cybeli Pandini; a superintendente de saúde da Região Central, Maricelis Caetano; e a Chefe do Núcleo de Vigilância em Saúde da regional Central, Lais Coelho Silvestri.

Mais três cidades em mutirão na última sexta-feira (23)

O roteiro de viagem da última sexta-feira (23) passou por três municípios da região Metropolitana de Saúde para o mutirão de vacinação contra a Covid-19, foram eles: Laranja da Terra, Itaguaçu e Santa Leopoldina.

As visitas, que também contaram com a presença dos prefeitos e/ou secretários municipais de saúde; da superintendente de Saúde, Cybeli Pandini e da Chefe do Núcleo de Vigilância em Saúde da regional Metropolitana, Gabriela Seidel, tiveram momentos para conhecer os trabalhadores do Sistema Único de Saúde presentes.

“A presença da Secretaria da Saúde, com o secretário Nésio Fernandes, ajuda a fortalecer ainda mais a ação de vacinação no município. Isso mobiliza os nossos colaboradores que gostaram muito da presença dele”, disse a secretária municipal de saúde de Santa Leopoldina, Singrid Stuart.

