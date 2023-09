Mais de dois mil capixabas solicitam em três dias a emissão de documento de identidade para tirar o RG Digital

Foram agendados 2.221 atendimentos para a emissão do documento de identidade no período de 11 a 13 setembro no Estado. Os pedidos foram realizados por meio do sistema Agenda ES (www.agenda.es.gov.br), desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).

Com a emissão da carteira de identidade, o cidadão já pode solicitar a versão digital do RG. Segundo a Polícia Civil, cerca de 100 mil pessoas já estão aptas a acessar o novo formato no Espírito Santo.

O RG Digital está disponível para os documentos emitidos a partir do dia 08 de maio e tem validade legal. Para acessá-lo, é necessário baixar o aplicativo RG Digital Espírito Santo, disponível nos sistemas operacionais Android (Play Store) e iOS (App Store). Também é preciso escanear o QR Code, que fica no verso do RG e realizar a validação biométrica para usar o app.

Para o presidente do Prodest, Marcelo Cornélio, o Agenda ES proporciona ao cidadão mais comodidade para a marcação de serviços prestados pelo Governo do Estado. “A tecnologia está cada vez mais inserida na vida das pessoas. Por isso, é fundamental a integração de recursos tecnológicos para um atendimento cada vez melhor ao cidadão”, afirmou Cornélio.

“Além de facilitar e agilizar o agendamento de serviços prestados pelos órgãos do Governo do Estado, o sistema Agenda ES contribui para a organização do atendimento presencial nas unidades, evitando a formação de filas e longa espera. Por isso, queremos ampliar cada vez mais a oferta”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

