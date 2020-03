Mais de 80 entidades pedem apoio internacional na ONU contra Bolsonaro

arrow-options Agência Brasil Presidente do Brasil Jair Bolsonaro

Mais de 80 organizações nacionais e estrangeiras se reuniram em um ato contra a presidência de Jair Bolsonaro. O grupo, formado por entidades como a Ordem Nacional dos Advogados do Brasil, Amazon Watch, Artigo 19, Conselho Indigenista Missionário e Instituto Ethos, está unido e pede que a comunidade internacional pressionem o governo brasileiro diante dos desmontes políticos das pautas de direitos humanos.

As entidades afirmaram que o Brasil vive “graves ataques que corroem o estado de direito e a democracia do país”. O chamado, considerado como urgente pelas instituições participantes, pretende desenvolver ações incisivas frente ao direcionamento dessas políticas no governo Bolsonaro .

“A situação de direitos humanos no Brasil deteriorou drasticamente no primeiro ano do governo Bolsonaro. Consolidou-se a aversão ao ativismo, com a extinção e enfraquecimento de mais de 50 órgãos de participação social fechando ainda mais o espaço da sociedade civil”, declarou o grupo em um texto lido pelo jurista Paulo Lugon Arantes durante a denúncia apresentada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Um dos pontos citados pelo grupo é o fato do governo Bolsonaro negar as “atrocidades cometidas durante a ditadura de 1964 “, disse Arantes. A paralisação das demarcações de terras indígenas, quilombolas e tradicionais, assim como o discurso de ódio empregado pelo alto escalão governamental também estão entre as críticas feitas durante o evento da ONU.