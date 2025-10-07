Mais de 80% dos municípios capixabas ganham destaque em transparência e governança pública

A Secretaria de Controle e Transparência (Secont) participou, nesta terça-feira (07), da cerimônia de lançamento do Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2025. O evento aconteceu no auditório do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) e reuniu autoridades e representantes de vários municípios do Estado, em Bento Ferreira, em Vitória.

A pesquisa foi divulgada pela ONG Transparência Capixaba, em parceria com a organização ES em Ação, e revelou que a maioria das prefeituras capixabas melhorou em quesitos de transparência e governança pública em relação à mesma avaliação realizada no ano passado. Os resultados demonstram que os municípios têm seguido as recomendações de boas práticas fomentadas pelas duas organizações capixabas e pelo Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP).

Além de avaliar a existência de políticas públicas, legislações, práticas de transparência, dados abertos e mecanismos de participação social e combate à corrupção dos 78 municípios, a Transparência Capixaba também apresentou os resultados dos seus setores da saúde.

O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, parabenizou a melhoria das notas dos municípios do Espírito Santo. “Receber a notícia que o Estado conseguiu zerar o número de municípios classificados como ‘ruins’ na avaliação é muito gratificante. Isso demonstra que estamos cada vez mais empenhados com o controle, com a transparência e a melhoria contínua das cidades. Parabenizo as instituições capixabas que vêm contribuindo para uma sociedade cada vez mais íntegra e transparente”, destacou.

Resultados gerais

Na avaliação geral, a maioria das prefeituras avaliadas apresenta níveis bons e ótimo de transparência e governança pública.

Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Dores do Rio Preto, Vila Velha e Vitória se destacaram com os melhores desempenho, com nota 100.

Pedro Canário, Sooretama, Rio Novo do Sul e Brejetuba ficaram nas últimas colocações, com notas abaixo de 50 pontos, classificados na posição regular, ou seja, o Espírito Santo não teve nenhum município avaliado como ruim ou péssimo em 2025.

A nota média dos 78 municípios avaliados foi de 80.41 pontos, classificada como ótima.

A escala do ranking vai de 0 a 100 pontos, na qual 0 (péssimo) significa que a prefeitura é avaliada como opaca e fechada à participação da sociedade e 100 (ótimo) indica que ela oferece alto grau de transparência e participação social.

Clique aqui e acesse o ranking na íntegra.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secont

Amanda Kfuri / Eduarda Silveira

27 3636-5354/ 27 99714-2597

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES