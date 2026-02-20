Mais de 76 mil capixabas deixam inadimplência em janeiro

Índice de famílias que estão no vermelho caiu para 33,9% no estado, um recuo de 1,8% em relação a dezembro de 2025

O Espírito Santo começou 2026 com queda na inadimplência e retirou 76,9 mil capixabas da condição de negativados. Em janeiro, o índice de famílias no vermelho ficou em 33,9%, recuo de 1,8 ponto percentual em relação a dezembro de 2025 (35,7%).

Os dados são do Connect Fecomércio-ES, com base na Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A redução foi puxada principalmente pelas famílias com renda de até 10 salários mínimos (R$ 16.210), cuja inadimplência caiu de 40,1% para 38%. A estimativa é que cerca de 73,9 mil capixabas desse grupo tenham deixado a inadimplência em janeiro.

Entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, a taxa recuou de 11% para 10,5%, permanecendo abaixo da média nacional dessa faixa (14,8%).

O índice estadual segue próximo ao registrado em janeiro de 2025 (33,5%) e à média de 2025 (33,8%). Para o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o cenário ainda exige cautela.

“O resultado é positivo, mas não significa que o problema esteja superado. A redução da inadimplência representa um alívio para milhares de famílias, especialmente as de menor renda. No entanto, seguimos em um patamar elevado e acima da média brasileira, o que mostra que o ambiente de crédito continua pressionado”, explicou.

Dívidas e capacidade de pagamento

Segundo dados do Serasa Experian analisados no relatório, o tíquete médio da dívida no Espírito Santo foi de R$ 1.499,10 em janeiro. O número médio de dívidas por capixaba inadimplente se aproximou de quatro no mês.

Houve também melhora na capacidade de pagamento das famílias com renda de até 10 salários mínimos. O percentual das que afirmam conseguir quitar as dívidas em atraso no próximo mês subiu de 13,3% em dezembro para 15% em janeiro.

Outro sinal positivo foi o aumento da participação das dívidas em atraso por até 30 dias. Entre as famílias de menor renda, o índice avançou para 15,7%. Já entre as de maior renda, houve alta mais expressiva, chegando a 33,3%.

“O aumento das dívidas com atraso de até 30 dias é positivo porque mostra que mais famílias estão conseguindo regularizar suas contas rapidamente, antes de entrar em inadimplência plena”, avaliou Spalenza.

Cartão de crédito lidera

O cartão de crédito segue como a principal modalidade de endividamento das famílias capixabas: 99,4% das famílias de maior renda e 91,6% das de menor renda declararam utilizar essa forma de crédito.

Entre as famílias de menor renda, também se destacam carnês e crédito pessoal, geralmente ligados ao consumo imediato e a juros mais elevados.

Já entre as famílias de maior renda, predominam financiamentos imobiliários e de veículos, associados à aquisição de bens duráveis.

No geral, 89,5% das famílias capixabas possuem algum tipo de dívida a pagar.

A pesquisa completa está disponível no site do Connect Fecomércio-ES.

