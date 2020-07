Mais de 7 mil idosos curados da Covid-19 no Espírito Santo

Por outro lado, o painel mostra que 1.632 pessoas com 60 anos ou mais que foram infectados pela Covid-19 morreram por conta da doença.

No grupo de risco do coronavírus, as pessoas a partir dos 60 anos contabilizam 11.839 dos casos de infecção pelo vírus no Espírito Santo, de acordo com os dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Desse total, 7.059 idosos venceram a luta contra a doença e estão curados, o que representa quase 60% dos casos.

Por outro lado, o painel mostra que 1.632 pessoas com 60 anos ou mais que foram infectados pela Covid-19 morreram por conta da doença.

De acordo com a Sesa, no Espírito Santo 47.416 pessoas estão curadas da Covid-19. Entre as pessoas que se recuperaram da doença, 25.461 são do gênero feminino e 21.946 masculino. Já outros 9 pacientes são classificados como outro gênero.