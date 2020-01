Mais de 600 estudantes de todo o Estado conheceram o funcionamento do Poder Judiciário do Espírito Santo no último ano

No último ano, 679 estudantes de 25 instituições de ensino conheceram de perto as instalações e o funcionamento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), por meio da Visita Monitorada, projeto que apresenta a estrutura do TJES e o funcionamento do Poder Judiciário.

O calendário para agendamento da visita monitorada para 2020 já está aberto. Portanto, professores ou coordenadores interessados podem agendar uma visita para seus alunos, em grupos de 20 a 60 pessoas, pelo e-mail: [email protected].

Durante a visita guiada, que dura aproximadamente 40 minutos, os estudantes recebem explicações sobre o funcionamento dos setores e das Câmaras, visitam o Centro de Memória, a Biblioteca, e acompanham a sessão de julgamento do Tribunal Pleno, que reúne todos os desembargadores do Tribunal.

Além disso, os visitantes assistem a um vídeo produzido pela Assessoria de Comunicação Social, que complementa de forma leve, porém didática, o funcionamento das diversas instâncias do Poder Judiciário, facilitando o contato dos alunos com esse novo ambiente.

