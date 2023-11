Mais de 50 projetos de extensão tecnológica são selecionados no resultado final de edital inédito da Fapes

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou, nesta sexta-feira (17), a lista com 51 projetos selecionados pelo Edital 11/2023 – Extensão Tecnológica. O objetivo do edital inédito é o de promover a cultura científica e tecnológica, aliada às demandas sociais e econômicas nas microrregiões capixabas.

Ao todo, 176 propostas foram inscritas na chamada pública, sendo 169 de instituições do Ensino Superior, de Pesquisa ou de Tecnologia e sete de Empresas Juniores Federadas. O investimento é de R$ 2,5 milhões oriundo do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec). Do total de projetos submetidos, 51 foram contemplados para serem contratados pela Fapes e receberem o financiamento.

São 48 propostas de Instituições de Ensino Superior, de Pesquisa ou de Tecnologia que recebem até R$ 50 mil por projeto e três são de Empresas Juniores Federadas, com o valor máximo de R$ 25 mil cada. Clique aqui e acesse o resultado com os projetos selecionados e as orientações para contratação.

Os projetos vão contribuir para o envolvimento e a formação dos estudantes voltados ao desenvolvimento econômico e social, com o propósito da inclusão social e produtiva nas diferentes microrregiões capixabas. Os selecionados pelo edital abordam temas das áreas de Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho.

O diretor de Inovação da Fapes, Elton Moura, destacou a importância da extensão como um campo crucial de estudo, atuando na resolução de questões reais da sociedade. “O propósito desse novo edital é o de apoiar projetos voltados para aprimorar processos e produtos, promovendo melhorias em empresas públicas ou privadas, cooperativas, associações e seus respectivos membros. Essas iniciativas são reconhecidas como tecnologias sociais”, explicou Moura.

O diretor também enfatizou o objetivo da Fapes ao lançar essa chamada inédita. “Com este edital, queremos que os estudantes envolvidos nos projetos, junto com seus professores e coordenadores, alcancem todo o território capixaba com soluções práticas em diversas áreas de estudo. Queremos estimular ainda mais a inovação e o desenvolvimento do Espírito Santo”, frisou.

Serviço:

Resultado Final do Edital 11/2023 – Extensão Tecnológica: clique aqui

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Samantha Nepomuceno

(27) 3636-1867

[email protected]