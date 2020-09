Mais de 40 botijas de gás armazenadas irregularmente são apreendidas na Serra

.

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve na manhã desta quinta-feira (03) no município de Colatina, onde visitou o novo prédio da 15ª Delegacia Regional. O novo imóvel da unidade policial, localizado na Avenida das Nações, no bairro Colatina Velha, é um prédio de quatro pavimentos, com área de 1.178,32 metros quadrados e 28 vagas de estacionamento em garagem fechada.

Atualmente, já estão em funcionamento na área alugada a sede da 15ª Delegacia Regional (DR), o plantão, a Delegacia de Governador Lindemberg e as seguintes unidades especializadas: Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) e Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo).

“Dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida estamos realizando um robusto investimento na melhoria da infraestrutura para as nossas forças de segurança. É fundamental para nossos policiais civis terem uma estrutura adequada para trabalhar e também para a população ser atendida da melhor forma possível. Temos um Estado organizado e, dentro de uma programação, vamos seguir melhorando as estruturas para que possamos dar condições de trabalho e atendimento. Colatina se consolida a cada dia como cidade polo e essa delegacia irá atender não apenas o colatinense, mas os moradores de toda a região”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, reforçou a importância dessa entrega. “Os policiais civis de Colatina terão mais dignidade para trabalhar com esse novo imóvel. Apesar de não ser uma aquisição do Governo, entendemos que vai atender as necessidades das equipes. Dar essa estrutura melhor aos nossos servidores é uma das orientações do governador Renato Casagrande, dentro das diretrizes do programa Estado Presente. Estamos realizando investimentos importantes e esperamos continuar realizando entregas durante todo nosso mandato”, disse.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, também enfatizou as melhorias proporcionadas pelo novo imóvel. “A Polícia Civil, atendendo ao que dispõe o Programa Estado Presente, buscou melhorar as condições de trabalho dos policiais civis que compõem a Delegacia Regional de Colatina, proporcionando uma melhor entrega de serviços públicos e proporcionando também ao contribuinte um ambiente melhor para o seu atendimento”, pontuou.

Serviço: 15ª Delegacia Regional em Colatina

Endereço: Avenida das Nações, nº 852, bairro Colatina Velha, Colatina

Telefone: (27) 3177-7120.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Delegacia de Plantão funciona 24 horas.

