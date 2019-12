Mais de 330 pessoas morreram em acidentes nas estradas do ES em 2019

Em 48 horas, pelo menos sete pessoas morreram nas rodovias que cortam o estado

O movimento nas estradas do Espírito Santo durante o feriado de Natal foi intenso e marcado por acidentes de trânsito. Em 48 horas, pelo menos sete pessoas morreram nas rodovias que cortam o estado.

Em Linhares, na região Norte do estado, quatro pessoas morreram em um único acidente, sendo três de uma mesma família: uma mãe e seus dois filhos. Resultado de uma colisão que envolveu três veículos de passeio e uma motocicleta, no quilômetro 130 da BR-101.

Segundo a concessionária responsável pela administração da rodovia, outras duas pessoas que sobreviveram ao impacto da batida foram levadas para o Hospital Geral de Linhares. O acidente aconteceu por volta das 19 horas de segunda-feira (23).

No mesmo dia, um motociclista morreu após fazer uma ultrapassagem em local proibido na BR 262, em Viana. Ele bateu de frente com uma carreta.

No domingo (22), um motorista morreu após colidir contra uma caminhonete. Segundo a polícia, no carro do condutor foram encontradas bebidas alcoólicas. O homem teria feito uma ultrapassagem indevida na avenida Audifax Barcelos, na Serra, que resultou no acidente. Na caminhonete, viajava uma família. Nenhum dos cinco ocupantes do veículo se feriu gravemente.

Entre os meses de janeiro e novembro deste ano, 335 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito nas estradas que cortam o Espírito Santo. O número equivale praticamente a um caso por dia.

(*Com informações da repórter Renata Zacaroni, da TV Vitória / Record TV)