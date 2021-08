Mais de 33 mil servidores já realizaram a prova de vida pelo app, diz União

Reprodução: ACidade ON Mais de 33 mil servidores já entregaram a prova de vida

Desde o lançamento do aplicativo SouGov.br pela União em maio, mais de 33 mil servidores federais fizeram a prova de vida digital oferecida pelo canal, média de 400 por dia, segundo levantamento do Ministério da Economia para a coluna Servidor. Dos 700 mil beneficiários, 465 mil podem fazer o procedimento, que exige biometria cadastrada no TSE ou no Denatran.

Os números estão dentro da expectativa, informou a pasta. Antes de a tecnologia ser lançada, o governo havia realizado um projeto piloto da prova de vida digital com alguns órgãos, entre 24 de novembro de 2020 e 3 de maio deste ano. Nesse período, foram realizadas 10 mil atualizações cadastrais por meio de celular.

Em tempo: o SouGov.br ganhou funcionalidades para alteração de conta salário, solicitação de licenças e benefícios, autorização de acesso à declaração do imposto de renda, cadastro de currículos e melhoria na visualização da margem consignável. Agora, são 28 serviços na plataforma, destinada a ativos, aposentados, pensionistas e anistiados civis do Poder Executivo federal.