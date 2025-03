Mais de 300 startups se inscreveram no Sementes, ampliando impacto no ecossistema de inovação

O programa público de aceleração de startups Sementes encerrou o período de inscrições, no último sábado (15), com números expressivos, reforçando seu papel como um dos principais programas de aceleração voltados para inovação e desenvolvimento sustentável. No total, 191 na categoria Ideação e 112 na categoria Operação. 303 inscrições foram submetidas, consolidando o engajamento dos empreendedores, com destaque para o expressivo número de inscrições recebidas.

“Esse resultado reflete a ampla divulgação e mobilização realizadas nas cidades desde o ano passado, quando o programa começou a conquistar o interesse e engajamento de empreendedores de todo o Estado e além. A comunicação estratégica e a presença ativa da equipe em diversas localidades foram fundamentais para atingir um público diverso, consolidando o Sementes como uma referência no fomento à inovação e ao empreendedorismo”, enfatizou Jamylly Caran, coordenadora do programa.

As inscrições recebidas abrangem diferentes municípios do Espírito Santo, evidenciando a relevância do programa para o fortalecimento do ecossistema de inovação regional. Os municípios com maior número de propostas submetidas foram Colatina (53), Linhares (26), Serra (25), Marilândia (21) e São Mateus (19). Além disso, 104 projetos foram cadastrados em Temática Aberta, demonstrando a diversidade de soluções inovadoras propostas. As inscrições ultrapassaram fronteiras e contaram com a participação de empreendedores de 12 estados brasileiros.

“O sucesso do Sementes mostra que, quando oferecemos apoio e incentivo, nossa gente responde com talento, criatividade e vontade de fazer a diferença. Seguimos firmes no propósito de fortalecer o desenvolvimento sustentável da região da Bacia do Rio Doce, garantindo que cada ideia plantada hoje se torne um fruto de prosperidade para o futuro. Parabéns a todos os inscritos, boa sorte a todos e que esse seja apenas o começo de uma grande jornada de transformação”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Agora, os participantes avançam para as próximas etapas do processo seletivo. O cronograma do programa prevê a homologação das startups habilitadas até este domingo (23), seguida pela fase de avaliação das propostas entre a próxima segunda-feira (24) e o dia 02 de abril. As entrevistas acontecerão entre 03 e 11 de abril, e o resultado preliminar será divulgado em 14 de abril. Após o prazo para submissão de recursos administrativos (15 a 20/04), a previsão é que o resultado final seja publicado em 23/04.

Em seguida, as startups selecionadas deverão constituir suas empresas e inserir documentos para contratação até 02 de maio, com a formalização dos contratos prevista para até 09/05. O programa inicia sua fase de aceleração no dia 12 de maio, com duração até 12 de novembro.

O Sementes é liderado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e vai atuar nos municípios de Colatina, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus, Aracruz e Serra. Para mais informações sobre as próximas fases, acompanhe as atualizações no Instagram @sementesdoriodoce.

