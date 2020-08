Mais de 300 quilos de carne bovina clandestina apreendidos em Dores do Rio Preto

.

Os indicadores e séries históricas com dados sobre a Indústria, Comércio, Serviços e Inflação no Espírito Santo agora estão disponíveis em um painel dinâmico e interativo, lançado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) em evento on-line, nessa quinta-feira (20).

O painel apresenta uma base de dados sintética de pesquisas mensais já acompanhadas pelo IJSN, tendo como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados podem ser filtrados e dispostos de modo personalizado. Os filtros permitem acesso: a comparativos com outras Unidades da Federação (UF’s), consulta por mês (a partir de julho de 2017), três bases de comparação (interanual, acumulado no ano e acumulado em 12 meses), dados da indústria geral, dos seus subsetores (Indústrias Extrativa e de Transformação) e segmentos, receita nominal e volume de serviços e de vendas no comércio e comércio varejista ampliado, índice geral de inflação e sua decomposição setorial.

“Entendemos a necessidade de tornar a informação mais acessível a toda a sociedade. A intenção é sintetizar essas pesquisas que antes eram publicadas na forma de resenhas de conjuntura mensais, e consolidar todos os indicadores num painel interativo, facilitando ao usuário acessar e interagir com as informações”, explicou o coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, o economista Antônio Ricardo Freislebem da Rocha.

O diretor-presidente do IJSN, Daniel Cerqueira, realizou a abertura do evento. “Ficamos ainda mais gratos em apresentarmos um trabalho desta qualidade no momento em que vivemos, com impactos em perdas de vida e também na nossa economia. Trata-se de um trabalho científico de excelência para que possamos analisar a economia e propor políticas que vão gerar melhorias no emprego, na renda e, em última instância, na qualidade de vida da população capixaba”, destacou.

No painel é possível acompanhar o impacto da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), medida a partir de fevereiro de 2020 (com ajustes sazonais), nesses setores da economia capixaba.

“O comércio foi um setor que sofreu muito com a pandemia, mas tem mostrado uma recuperação rápida, principalmente o segmento de alimentação. Já o setor de serviços, aparentemente, demandará um pouco mais de tempo para se recuperar da pandemia”, avaliou Antônio Ricardo Freislebem da Rocha.

Esta é mais uma entrega do Núcleo de Estudos Econômicos (NEE) do Observatório Covid-19, que tem por objetivo o acompanhamento de indicadores e os impactos da pandemia, de modo a subsidiar a resposta dos setores público e privado e amenizar os impactos sofridos pela economia capixaba em virtude da doença.

Os trabalhos do NEE subsidiam ainda as atividades do Centro de Comando e Controle (CCC), do qual o IJSN faz parte. O CCC é composto por técnicos de diversas áreas do Governo do Estado do Espírito Santo e foi criado para operacionalizar as demandas referentes à Covid-19 no Estado.

“As informações produzidas auxiliam no planejamento e na tomada de decisão. São análises, aprimoramentos de políticas públicas e medidas mitigadoras para minimizarmos os impactos econômicos da pandemia”, concluiu o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira.

Acesse o Painel de Indicadores Econômicos do ES

Inscreva-se no canal do IJSN no YouTube e participe dos Seminários #IJSN45Anos

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do IJSN

Larissa Linhalis

(27) 3636-8066 / 99892-5291

[email protected]