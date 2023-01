Mais de 300 pessoas são aprovadas para residência jurídica no Poder Judiciário estadual

O resultado final foi divulgado nesta quinta-feira (19).

O resultado final e a homologação do processo seletivo para o Programa de Residência Jurídica do Poder Judiciário Estadual foi divulgado nesta quinta-feira (19) no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e também disponibilizado nesta sexta-feira (20) no Diário da Justiça (e-diario).

Na publicação, estão dispostos os nomes de mais de 300 pessoas aprovadas no Programa. O resultado final divulgado já conta com a preliminar e a revisão da perícia médica, bem como as preliminares da prova discursiva, e o resultado da revisão das condições declaradas para concorrer às vagas reservadas para pessoas negras e indígenas, além das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva, divulgado no dia 19 de dezembro de 2022.

Regulamentado em 11 de maio pelo TJES por meio do Ato Normativo nº 48/2022, o Programa é destinado a pessoas formadas em Direito que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou, ainda, que tenham concluído o curso de graduação há no máximo 5 anos, consistindo no treinamento dos residentes, ensino, pesquisa e extensão, além de auxílio a integrantes do Poder Judiciário.

Candidatas e candidatos com aprovação no Programa de Residência devem acompanhar o Diário da Justiça, onde serão publicadas as convocações para contratação que seguirão a ordem de classificação e os critérios de alternância e proporcionalidade. O Diário eletrônico pode ser acessado através do link: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/.

Mais informações podem ser encontradas no site do Ibade (https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/38), por meio do telefone: (021) 3674-9190 ou pelo e-mail: [email protected].

