Mais de 30 carros terão desconto com plano do governo; veja quais

Divulgação Renault Kwid é o carro mais barato do Brasil, junto com o Fiat Mob

Pouco mais de 30 modelos de carros disponíveis no Brasil vão receber descontos de até 10,94% por conta da redução de impostos anunciada pelo governo federal nesta quinta-feira (25).

O objetivo da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reduzir os preços dos chamados carros populares, por isso a redução de impostos federais, como IPI e PIS/Cofins, será aplicada apenas a automóveis que custam menos de R$ 120 mil.

O portal iG fez um levantamento nos sites das montadoras que operam no Brasil e encontrou 32 modelos com preço inferior a R$ 120 mil. Esses são os que terão preço reduzido, mas nem todos terão corte de 10,94%.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta chefiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, a redução nos preços finais dos veículos vai variar entre 1,5% e 10,94%. A alíquota de corte vai depender de três fatores:

O aspecto social, promovendo acessibilidade à compra de veículos. Isso significa que quanto mais barato for um carro, maior será o desconto de impostos;

A eficiência energética, premiando com redução de impostos as fabricantes que poluem menos;

Densidade industrial, favorecendo com redução de impostos as montadoras que realizam mais etapas da produção de carros no Brasil.

Por enquanto, mais detalhes da proposta do governo não foram revelados. Segundo Alckmin, o Ministério da Fazenda pediu 15 dias para fazer as contas relacionadas à medida para, somente então, o governo publicar Medida Provisória sobre o tema.

Em entrevista a jornalistas um dia antes do anúncio de Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a entrada em vigor da redução de impostos pode ficar para 2024. “Tem coisa que só dá para fazer o ano que vem. Pode até ser anunciada, mas só dá pra fazer no ano que vem, em virtude das regras fiscais”, disse ele.

Os carros populares vendidos no Brasil

Atualmente, os carros zero quilômetro mais baratos vendidos no Brasil são o Fiat Mobi e o Renault Kwid, ambos vendidos por R$ 68.990 em seus modelos mais básicos.

Ainda não é possível saber a alíquota exata de desconto que os carros terão, mas se os modelos tiverem a redução máxima anunciada, de 10,94%, o carro mais barato do país passará a custar R$ 61.442.

Considerando as versões mais simples, 32 carros são considerados populares no Brasil, ou seja, custam menos de R$ 120 mil. A montadora com mais opções é a Fiat, com seis modelos. Depois, vêm a Volkswagen e a Renault, com cinco modelos cada. Confira a lista completa:

Fiat Mobi – R$ 68.990

Renault Kwid – R$ 68.990

Peugeot 208 – R$ 69.900

Citroën C3 – R$ 72.990

Fiat Argo – R$ 79.790

Renault Stepway – R$ 79.990

Volkswagen Polo Track – R$ 81.370

Hyundai HB20 – R$ 82.290

Chevrolet Onix – R$ 84.390

Fiat Cronos – R$ 84.790

Volkswagen Novo Polo – R$ 86.390

Renault Logan – R$ 89.560

Hyundai HB20S – R$ 91.890

Volkswagen Saveiro – R$ 94.490

Chevrolet Onix Plus – R$ 96.390

Toyota Yaris – R$ 97.990

Peugeot Partner – R$ 98.781

Fiar Strada – R$ 99.990

Fiar Pulse – R$ 100.990

Citroën C4 Cactus – R$ 100.990

Nissan Versa – R$ 101.190

Peugeot 2008 – R$ 102.990

Chevrolet Spin – R$ 103.990

Volkswagen Virtus – R$ 104.390

Fiat Fiorino – R$ 111.990

Renault Duster – R$ 112.990

Nissan Kicks – R$ 112.990

Renault Oroch – R$ 115.900

Hyundai Creta – R$ 116.590

Volkswagen T-Cross – R$ 117.300

Chevrolet Montana – R$ 118.690

Honda New City Sedan – R$ 118.700

Fonte: Economia