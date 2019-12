Mais de 2,5 milhões de veículos vão deixar São Paulo no fim do ano, diz CET

arrow-options Agência Brasil Operação Estrada da CET começou nesta sexta-feira (20)

Mais de 2,5 milhões de veículos devem deixar São Paulo e as cidades da região metropolitana a partir desta sexta-feira (20) para as festas de Natal e Ano Novo, diz a Companhaia de Engenharia de Tráfego (CET). Na capital, a companhia já implantou a Operação Estrada, que monitora a saída e o retorno à capital dos motoristas que estão saindo em direção ao litoral e ao interior.

Apesar da expectativa de alta no trânsito das estradas, a CET afirmou que às 18h30 desta sexta-feira (20) a quantidade de veículos estava abaixo da média para o horário. O índice de congestionamento era de 112 quilômetros, sendo que a média é de 116 quilômetros. A região mais congrestionada era a Zona Sul, com 45 quilômetros de filas.

Já no Rodoanel a situação era diferente. O trânsito estava com 20 quilômetros de congestionamento antes e depois do pedágio, começando na saída da via Anhanguera, passando pela Castelo Branco, Raposo tavares e indo até a Régis Bittencourt.

Um caminhão que quebrou no meio da pista e ainda não tinha sido retirado bloqueava o trânsito até as 19h15 desta sexta-feira (20).