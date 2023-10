Mais de 200 brasileiros retornam ao Brasil em 4º voo de repatriação

GOV BR/FAB – 12.10.2023 KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), empregado na Operação Voltando em Paz do Governo Federal

A quarta aeronave KC-30 (Airbus A330 200) da FAB com 207 brasileiros repatriados e quatro pets chegou ao Rio de Janeiro às 2h44 da madrugada deste sábado (14). Com a chegada deste voo, já são 701 resgatados de Israel pela Operação Voltando em Paz, desde que teve início o conflito entre israelenses e o grupo extremista Hamas .

Na sexta-feira (13), o terceiro voo de repatriação deixou 69 brasileiros no Recife e em São Paulo .

De acordo com o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, a previsão é de haja 15 voos para transportar 2,7 mil brasileiros que queiram retornar ao Brasil. “Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, afirmou Meyer.

Ainda, o avião da Presidência da República, um VC-2 (Embraer 190) da FAB, foi cedido para a Operação Voltando em Paz do governo federal. O avião pousou em Roma, às 10h25 (horário de Roma) de sexta-feira. A aeronave aguarda autorização para chegar ao Egito. “É na fronteira de lá com Gaza que está sendo preparada a logística para que cerca de 20 brasileiros cruzem a passagem de Rafah por via terrestre para, na sequência, serem embarcados no voo de volta ao Brasil”, disse o Ministério das Relações Exteriores.

A previsão é de que esse voo ocorra neste sábado (14/10). Além dele, novas partidas estão sendo estudadas pelo Itamaraty.

