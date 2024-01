Foto: Reprodução Mais de 20 palavras que já foram populares e hoje não usamos mais

Explore conosco o fascinante passado linguístico do nosso país, revisitando mais de 20 palavras que, em no passado, eram muito usadas, mas que, atualmente, encontram-se em desuso. Conheça o significado peculiar de cada termo, revelando um tesouro lexical que, por diversas razões, caiu no esquecimento. Vamos relembrar essas expressões que um dia foram parte integrante do nosso vocabulário cotidiano.

Leia também: Pesquisa revela quais são os emojis mais usados pelos brasileiros.

Vamos explorar algumas palavras que eram amplamente utilizadas até recentemente e que hoje estão caindo ou já caíram completamente em desuso, junto com seus significados. Confira:

Bisbilhotice: Ato de intromissão curiosa na vida alheia, espionagem. Carraspana: Descreve uma bebedeira, quando alguém sai para beber durante a noite e só retorna de manhã. Ceroula: Cuecas compridas usadas por homens para evitar que o tecido das calças subisse. Chapoletada: Expressão para indicar que alguém iria bater em outra pessoa. Chumbrega: Descreve algo considerado feio, cafona ou estranho, equivalente a “brega” nos dias atuais. Coqueluche: Originalmente, uma doença infecciosa; pode ser usada metaforicamente para algo muito popular ou em alta. Esganiçado: Algo ou alguém com voz aguda e estridente. Fricote: Preocupação excessiva com detalhes sem importância, capricho, exigência minuciosa. Fuzarca: Descreve bagunça ou tumulto, como em “As crianças fizeram uma fuzarca na sala!”. Galphofa: Brincadeira, zombaria, gracejo, diversão descontraída. Lamúria: Lamentação constante, queixa prolongada, murmúrio de descontentamento. Macambúzio: Pessoa triste, melancólica, expressando um estado de espírito sombrio. Marmota: Antigamente, indicava desconfiança em relação a algo, significando que algo estava estranho ou suspeito. Niqueleira: Bolsa pequena para carregar moedas ou objetos de pouco valor. Pipi: Forma infantil ou informal de se referir à urina. Púcaro: Recipiente pequeno, geralmente utilizado para beber líquidos. Quiprocó: Descreve uma confusão, tumulto ou desordem, como em “Hoje eu vi um quiprocó no mercado”. Remoque: Crítica irônica, zombaria, deboche. Safanão: Ato de puxar o braço de alguém para dar uma bronca, gesto brusco de correção ou advertência. Sirigaita: Termo utilizado para se referir a uma mulher mal-educada, com atitudes constrangedoras, equivalente a “piriguete” nos dias atuais. Supimpa: Algo que está excelente, ótimo ou muito bom, como em “Essa comida está supimpa”. Surrupiar: Roubar, furtar, pegar algo de maneira sorrateira. Topada: Ação de bater o pé em algum objeto ou tropeçar, causando desconforto ou dor momentânea. Xereta: Pessoa intrometida, curiosa, que se mete nos assuntos alheios.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher