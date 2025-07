Mais de 20 mil pessoas visitaram o estande da Ales na Feira dos Municípios

Presente pela terceira vez na Feira dos Municípios, o estande da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que destacou o projeto Arranjos Produtivos, iniciativa da Secretaria da Casa dos Municípios, recebeu mais de 20 mil visitantes nos quatro dias de evento. A Feira terminou neste domingo (6) e, de acordo com a organização, mais de 90 mil pessoas circularam pelo Pavilhão de Carapina, na Serra, desde a última quinta-feira (03).

Segundo informações da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), mais de 600 expositores participaram, entre empreendedores dos municípios, restaurantes, cervejarias, sorveterias e produtores de flores e plantas ornamentais, com uma variedade de mais de 2,5 mil produtos e uma estimativa de mais de R$ 5 milhões em vendas.

Em entrevista à TV Ales, o chefe do Legislativo estadual, deputado Marcelo Santos (União), destacou a importância do evento e também o projeto temático do estande, assim como a Escola de Formação Política para Jovens, outra iniciativa da Ales que está promovendo a troca de conhecimentos entre os servidores da casa estadual e servidorers dos legislativos municipais do interior do estado.

“Fechamos com chave de ouro. Primeiro agradecer aos municípios, todos os 70 municípios são partícipes da Feira dos Municípios, que depois de anos paralisada retomou e cada ano que passa com uma qualidade muito melhor. E a Assembleia retoma essa atividade na Feira e vai continuar participando sempre”, ressaltou o presidente.

Marcelo Santos também discursou no palco da Feira dos Municípios no último dia do evento. Em seu pronunciamento, ele estimulou a disputa saudável entre os municípios pelo título de campeão da Feira, que nesta edição ficou com a cidade de Santa Maria de Jetibá. Marcelo Santos também reforçou o parceria entre os poderes estaduais para o desenvolvimento do Espírito Santo. Ao seu lado também estava a deputada Janete de Sá (PSB).

A Feira dos Municípios de 2026 será nos dias 28 a 31 de maio, segundo anunciou o governador Renato Casagrande (PSB) para o público presente. De acordo com o presidente Marcelo Santos, a Ales participará novamente da próxima edição.

Fonte: POLÍTICA ES