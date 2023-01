Mais de 20 cidades do ES estão com risco de inundação e deslizamentos

De acordo com a Defesa Civil estadual, municípios como Mimoso do Sul e Bom Jesus do Norte foram fortemente atingidos pelas chuvas desta quarta-feira (25)

Em virtude das chuvas que atingem boa parte do Espírito Santo, a Defesa Civil estadual divulgou um alerta na tarde desta quarta-feira (25) para mais de 20 cidades capixabas.

De acordo com o órgão, essas regiões estão sob risco moderado de inundação (risco hidrológico) e deslizamento de terra (risco de movimentação de massa).

Veja a lista da Defesa Civil com as cidades e seus respectivos alertas

Risco hidrológico

Linhares; Cachoeiro de Itapemirim; Bom Jesus do Norte; Apiacá; Rio Novo do Sul; Itapemirim; São José do Calçado e Afonso Cláudio

Risco de deslizamentos

Afonso Cláudio; Marechal Floriano; Viana; Cariacica; Santa Leopoldina; Serra; Domingos Martins; Guarapari; Vila Velha; Vitória; Santa Maria de Jetibá; Laranja da Terra; Itarana; Itaguaçu; Rio Novo do Sul; São José do Calçado; Bom Jesus do Norte; Apiacá; Mimoso do Sul; Cachoeiro de Itapemirim; Alegre; Atílio Vivácqua; Muqui; Jerônimo Monteiro e Itapemirim

Chuva deixa 1,8 mil pessoas fora de casa em Bom Jesus do Norte

As chuvas desta quarta-feira também causaram grandes estragos no município de Bom Jesus do Norte. Imagens recebidas pela reportagem mostram diferentes partes da cidade completamente alagadas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Bom Jesus do Norte, Carlos José (Cazé) Vieira, o nível do Rio Itapaboana ultrapassou a cota de inundação, que era 3,10 metros e atingiu a marca de 5,28 metros durante a madrugada.

Ainda segundo o coordenador, em virtude das chuvas, 1.823 pessoas ficaram desalojadas e outras 19 estão desabrigadas, sendo realocadas para a creche Tia Fatinha. Entre os bairros mais atingidos na cidade estão Silvana e Centro.

Governo do ES anuncia ações para Mimoso do Sul

O município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi fortemente atingido pelas chuvas desde a terça-feira (24).

A chuva causou alagamentos, deslizamentos e muitas complicações. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Mimoso do Sul, Leonardo Ferreira, grande parte da cidade ficou sem sinal de telefone e internet.

Diante disso, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou a adoção de medidas emergências para o município, que foi um dos mais atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias.