Mais de 2 milhões de pessoas já se recuperaram do novo coronavírus no mundo

Os dados foram divulgados pelo painel da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos

A pandemia do novo coronavírus tem deixado o mundo inteiro preocupado e com razão. O vírus já infectou mais de 5,2 milhões de pessoas no mundo. Mas um dado importante deve ser comemorado. De acordo com levantamento da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o número de pessoas curadas já passam de 2 milhões.

Segundo o balanço da universidade, dos 5.271.047 casos confirmados no mundo, 2.087.336 pessoas já se recuperaram. De acordo com a última atualização realizada nesta sexta-feira (22), no Brasil, entre as 330.890 pessoas que testaram positivo, 135.430 são consideradas curadas e no Espírito Santo, 4.430 das 9.520 pessoas infectadas já não tem a doença.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerado curado todos os pacientes que não apresentam mais sintomas e que tenham realizado dois exames laboratoriais, com pelo menos um dia de intervalo, cujo resultado seja negativo para as covid-19. O Ministério da Saúde Brasil utiliza os critérios da OMS para classificar o quadro dos pacientes do novo coronavírus.

Nos casos leves da doença, a OMS estima que o tempo entre o início da infecção e a recuperação dure até 14 dias. Pesquisadores de vários países do mundo correm contra o tempo na busca por uma vacina. Enquanto isso não ocorre, é importante que a população fique atenta e siga as orientações dos órgãos de saúde que pedem para que sejam evitadas aglomerações, sair de casa em máscara e que as mãos sejam higienizadas, com álcool em gel ou com água e sabão, constantemente.