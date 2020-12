Mais de 2 mil presos são liberados para o Natal no ES

Segundo a Sejus, 2.118 detentos foram beneficiados com a saída temporária esta segunda (21) e 30 de dezembro.

Mais de 2 mil presos do Espírito Santo foram liberados para o Natal.

Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), 2.118 detentos foram beneficiados com a saída temporária autorizada pelo Poder Judiciário entre esta segunda-feira (21) e 30 de dezembro.

Ainda de acordo com a Sejus, o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e funciona “como uma preparação e adaptação do custodiado ao retorno do convívio em sociedade”.