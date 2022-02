Mais de 1,8 mil vagas de emprego são ofertadas pelos Sines no ES

As vagas são para diversas áreas e são para todos os níveis de escolaridade

As agências do Sine e do Trabalhador no Espírito Santo começaram a semana com 1.881 mil oportunidades de emprego e estágio nesta segunda-feira (07). As vagas são para todos os níveis de escolaridade.

Na Grande Vitória, os profissionais em busca de uma das 664 oportunidades ofertadas, devem procurar os Sines de Vitória, Vila Velha e Serra, além da Agência do Trabalhador de Cariacica.

No entanto, não é apenas a Região Metropolitana que tem vagas abertas, nas agências do interior do Estado são 1.217 mil oportunidades em diversos setores.

Confira a lista de cargos em cada município

Vitória (67 vagas)

Ajudante de obras

Ajudante de padeiro

Analista administrativo

Analista fiscal (economista)

Atendente de telemarketing

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar de pintor de automóveis

Balconista

Consultor de vendas

Consultor de vendas

Eletricista

Empregado doméstico nos serviços gerais

Frentista

Gerente comercial

Instalador de antenas de televisão

Instalador de insulfilm

Jardineiro

Mecânico de automóvel

Mecânico de refrigeração

Montador de automóveis

Motorista carreteiro

Pedreiro

Pintor de automóveis

Polidor de automóveis

Representante comercial autônomo

Subgerente de loja (operações comerciais)

Vendedor de serviços

Vila Velha (208)

Ajudante de obras

Almoxarife

Apontador de obras

Armador de estrutura de concreto

Auxiliar:

– administrativo

– de cozinha

– de pessoal

– de compras

– de manutenção predial

– de técnico de controle de qualidade

– técnico de obras saneamento

Bombeiro civil

Camareira de hotel

Carpinteiro de obras

Caseiro

Chapeiro

Churrasqueiro

Consultor de vendas

Copeiro

Cozinheiro geral

Desenvolvedor de internet (técnico)

Eletricista

Eletricista de instalações industriais

Embalador, a mão (PCD)

Encarregado de obras

Engenheiro projetista

Fisioterapeuta geral (Estágio)

Fonoaudiólogo geral

Ladrilheiro

Lavador de veículos

Manicure

Motorista de caminhão

Nutricionista (PCD)

Operador de caixa (PCD)

Operador de caixa lotérico

Operador de retro-escavadeira

Pedicure

Pedreiro

Pedreiro de manutenção e conservação

Pintor de obras

Profissional de educação física na saúde

Promotor de vendas

Psicólogo clínico

Retificador, em geral

Saladeiro

Secretário escolar(tecnólogo)

Servente de obras

Supervisor de cozinha

Supervisor de vendas de serviços

Técnico de enfermagem

Técnico em segurança do trabalho

Terapeuta ocupacional

Vendedor – no comércio de mercadorias

Vendedor de serviços

Vendedor de consórcio

Cariacica (200 vagas)

Açougueiro

Analista de negócios

Analista de recursos humanos

Armador de ferragens na construção civil

Arrematadeira

Caldeireiro de manutenção

Carpinteiro

Comprador

Desenhista técnico

Eletricista de instalações de veículos automotores

Encanador

Encanador industrial

Encarregado de montagem

Inspetor de qualidade

Lanterneiro de automóveis (reparação)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel

Mecânico de veículos

Montador de instrumentos elétricos de medição

Montador de móveis de madeira

Operador de balanças rodoviárias

Operador de laminação

Operador de máquina de empacotar

Operador de ponte rolante

Operador de serra mecânica

Pedreiro

Pedreiro de edificações

Pintor de automóveis

Pintor industrial

Serralheiro

Serralheiro

Soldador

Supervisor de manutenção mecânica de sistemas operacionais

Técnico de documentação

Técnico de manutenção elétrica

Técnico de refrigeração (instalação)

Técnico em segurança do trabalho

Serra (189 vagas)

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Armador de ferros

Artífice de manutenção

Atendente de telemarketing

Auxiliar de conservação de obras civis

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de mecânico de autos

Carpinteiro

Confeccionador de velas náuticas, barracas e toldos

Conferente de logística

Cortador de roupas

Costureira de reparação de roupas

Costureira em geral

Cozinheiro geral

Encarregado de acabamento de chapas e metais (têmpera)

Fresador cnc

Garçom

Mandrilador cnc

Marteleteiro

Mecânico

Mecânico de automóveis e caminhões

Mecânico de automóvel

Mecânico diesel

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno

Motofretista

Oficial de manutenção civil

Oficial de manutenção civil

Operador de central de concreto

Padeiro

Padeiro confeiteiro

Rebarbador de metal

Representante comercial autônomo

Serralheiro de alumínio

Técnico mecânico

Torneiro cnc

Torneiro mecânico

Vendedor de serviços

Vendedor de serviços

Vendedor

Anchieta (208)

Auxiliar de saúde bucal

Caldereiro

Soldador

Mecânico

Planejador

Almoxarife

Encarregado de obra civil

Torneiro mecânico

Oficial (Bombeiro hidráulico)

Caldereiro Alpinista

Jatista

Ajudante

Soldador

Pintor Alpinista

Mecânico Alpinista

Técnico segurança do trabalho

Aracruz (98 vagas)

Acabador de Granito (Eco Arte)

Encarregado de Pintura

Caldeireiro

Encanador (STAHL)

Mecanico de Veículo e Máquinas Pesadas(Imetame)

Operador de Equipamento (Escavadeira) (Imetame)

Operador de Equipamento (Caçamba)

Técnico de Telefonia Celular (Vip Cell)

Técnico em Instrumentação

Vendedor de Comercio

Varejista(Comercio Local)

Salgadeiro (Padaria Amiguinha)

Curso Técnico

Almoxarife(Medisa)

Instrumentista (Estaleiro Jurong)

Montador de Andaimes (Fluxo)

Montador de Andaimes (Estaleiro Jurong)

Mecânico de Comissionamento(Estaleiro Jurong)

Marinheiro Auxiliar de Máquina

Eletricista FC

Lixador (Pollomag)

Encanador (Pollomag)

Gerente de Padaria(Padaria Vila Rica)

Funileiro Montador(Temporária )

Funileiro traçador

Mecânico Automotivo

Motorista de Munk (Medisa)

Vendedor externo

Cachoeiro (215 vagas)

Acabador de superfícies

Ajudante de Padeiro

Ajudante De Obras

Analista de Recursos

Humanos (Feminino)

Armador de Ferragens

Auxiliar Administrativo (ESTÁGIO)

Administrativo em Geral

Auxiliar de Serviços Gerais Masculino (PCD)

Auxiliar de linha de produção (Masculino)

Marceneiro/Auxiliar de Marceneiro

Auxiliar Mecânico De Autos

Carpinteiro

Carpinteiro De Telhados

Classificador

Auxiliar Contábil (Feminino)

Cozinheiro(a)

Costureira

Eletricista de Automóveis

Eletricista de iluminação publica

Eletricista Industrial

Instalador Solar

Ladrilheiro

Relojoeiro

Motorista Operacional de Munck

Motorista de Ônibus

Operador de Betoneira

Operador De Empilhadeira

Operador de Ponte Rolante

Operador de Maquina a fio diamantado

Operador de Maquinas Industriais

Padeiro

Pedreiro

Pintor

Polidor

Serralheiro

Soldador

Torneiro Mecânico

Vendedor – No Comércio de Mercadorias (PCD)

Vendedor Interno

Vendedor Porta a Porta

Colatina (35 vagas)

Ajudante de obras

Ajudante de padeiro

Armador de estrutura de concreto

Auxiliar:

– Administrativo

– De Climatização

– De Expedição

– De Estoque

– De Inspeção Veicular

– De Linha de Produção (Padaria)

– De Linha de Produção (Auxiliar de solda)

– De Limpeza

Bombeiro hidráulico

Borracheiro

Camareira de motel (Noturno)

Carpinteiro

Expedidor de roupas

Garçom

Mecânico de caminhões

Mecânico de refrigeração automotiva

Movimentador de mercadorias

Oficial de manutenção predial

Recepcionista de motel (Noturno)

Vendedor interno

Vendedor pracista

Vigilante

Linhares (199 vagas)

Ajudante Geral

Auxiliar Conferente

Borracheiro

Capoteiro

Carpinteiro

Consultor de Serviços

Costureira (Estofados)

Eletricista (Área Civil)

Eletricista Eletroeletrônica

Encanador

Encarregado de obras

Enfermeiro do trabalho

Estoquista

Farmacêutico para manipulação

Jatista

Lavador de veículo

Lubrificador

Mecânico Diesel

Mecânico de suspenção

Mecânico de veículos

Motoboy

Motorista de caminhão

Navegador

Operador de retro-escavadeira

Padeiro

Pedreiro

Pintor automotivo

Recepcionista

Repositor

Revestidor

Serralheiro

Soldador

Técnico em Segurança do Trabalho

Tratorista

Vendedor interno e externo

Vidraceiro

