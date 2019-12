Mais de 1500 presos são beneficiados com ‘saidinha de Natal’ no ES

Integrantes do Poder Judiciário já podem contribuir com o levantamento das necessidades de treinamento.

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) já começou a se preparar para os cursos que serão oferecidos no próximo ano. Magistrados e servidores podem contribuir com o levantamento das necessidades de treinamento para 2020, por meio de formulário.

O questionário deve ser preenchido pela chefia de cada setor ou unidade judiciária e pelos magistrados até o dia 07 de fevereiro de 2020, indicando possíveis temas a serem abordados nos cursos, sempre em consonância com o planejamento estratégico do Poder Judiciário.

As formações oferecidas pela Emes buscam promover a atualização, e o desenvolvimento humano e profissional dos integrantes da Justiça Estadual. Os temas são definidos com base no levantamento, nas demandas específicas das unidades judiciárias e nas avaliações finais dos cursos, onde os participantes podem se manifestar sobre o interesse em outros assuntos.

