Mais de 150 profissionais passam a atuar em municípios para formações na Atenção Primária à Saúde

Em uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), 152 novos profissionais da saúde de diversas categorias começam a reforçar a Atenção Primária à Saúde (APS) capixaba. Os profissionais, selecionados para o Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), vão atuar em 23 municípios. Os profissionais têm até o dia 28 de março para se apesentarem nos municípios selecionados.

Serão 33 enfermeiros e 30 cirurgiões-dentistas que vão realizar a formação em Saúde da Família; 25 psicólogos, 15 assistentes sociais, 13 nutricionistas, 13 fisioterapeutas, 12 profissionais de Educação Física e sete farmacêuticos que terão como cenário de prática as Equipes Multiprofissionais Ampliadas (Emulti), além de quatro profissionais para a formação em Consultório na Rua. A adesão ocorreu nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Palácio da Fonte Grande, em Vitória.

A atuação dos profissionais de saúde será distribuída entre as regiões de saúde do Estado, com a realização dos Aperfeiçoamentos em Saúde da Família; Interprofissionalidade na Atenção Primária à Saúde (APS) e em Atenção Primária com ênfase em Consultório na Rua, respectivamente.

A coordenadora do Provimento e Fixação de Profissionais, Maiara Baratela, afirmou que a chegada de novos profissionais representa um ganho para a população, já que os profissionais vão passar por formações que estão de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). “Vivenciando a realidade do SUS na prática, acreditamos que os profissionais vão desenvolver um novo olhar crítico-reflexivo e ampliação do escopo de competências, além de promover inovação em processos e a integração com outros programas e projetos do ICEPi”, reforçou.

As formações são ofertadas pelo Provimento e Fixação de Profissionais e têm duração de três anos, sendo compostas de 32 horas de atividades práticas e oito horas de atividades teórico e/ou teórico-práticas.

Os municípios de atuação dos 152 profissionais são: Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Cariacica, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Linhares, Mimoso do Sul, Montanha, Pinheiros, Piúma, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, Serra, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Luciana Almeida / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos

[email protected]

Coordenadoria de Comunicação em Saúde – Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi)

Caroline Pignaton / Mayra Scarpi

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES