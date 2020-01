Mais de 100 empresas participam de encontro de negócios em São Mateus

Representantes de 110 empresas, aproximadamente, participaram nesta quarta-feira (21) do Encontro de Negócios realizado em São Mateus, na sede da Associação Empresarial do Litoral Norte do ES, Assenor. O auditório do local ficou lotado. O objetivo do encontro, organizado pelo Fórum Mais Negócios, da Findes, é promover a conexão e novas oportunidades de contratos entre grandes empresas do setor de petróleo e gás, principalmente, e pequenos e médios fornecedores da região.

Estiveram presentes no encontro representantes das empresas Imetame, Vipetro e Subtec Group, da área de petróleo, e também da Placas do Brasil, indústria de MDF de Pinheiros, Norte do Espírito Santo. Elas apresentaram as suas demandas e possibilidades de negócios para mais de 100 pequenos e médios empresários presentes ao encontro.

“O pequeno e microempresário poderá ter acesso às oportunidades que o petróleo e o gás oferecem. Algo que seria muito distante do micro e pequeno empresário agora se torna próximo, com essa oportunidade”, afirmou na abertura do encontro Jorge Aguiar, vice-presidente institucional da Região Nordeste da Findes.

“A receptividade e motivação que estamos encontrando em São Mateus é muito grande. A gente acredita que esse esforço do projeto Reate, Reativação dos Ativos em Terra, que a ANP está promovendo junto com o Ministério das Minas e Energia, está tendo uma aceitação muito grande, e podemos recuperar rapidamente essa produção em terra. Ela já foi de 25 mil barris por dia e hoje está em 9 mil. Há muita oportunidade principalmente para as pequenas e micro empresas. São cerca de 2 mil poços a serem perfurados nos próximos 10 anos no Estado, basicamente na região Norte. Isso vai atrair muitos investidores”, afirmou Durval Vieira de Freitas, coordenador do Fórum Mais negócios, da Findes.

A produção nacional de petróleo em terra deve praticamente dobrar nos próximos 10 anos, passando dos atuais 269 barris por dia, em 2019, para 550 mil barris por dia em 2030, em investimentos estimados em US$ 1 bilhão por ano ao longo desses próximos anos.

O consultor Antonio Batista, da Vitadigital, presente ao encontro, destacou os itens mais demandados no setor: manutenção e montagem de equipamentos, caldeiraria e usinagem, manutenção industrial, jateamento e pintura, sistemas de refrigeração e isolamento térmico, serviços de comunicação e manutenção em unidades de vapor, entre outros.

O gerente comercial da Subtec, Allan Siqueira, destacou a necessidade de as empresas se capacitarem e terem interlocutores que dominem o inglês, para se inserirem efetivamente na cadeia nacional e internacional de petróleo.

Vice-presidente da RedePetro ES, Rafaele Cé destacou a importância do encontro para a aproximação entre fornecedores potenciais e as empresas contratantes: “Nós trouxemos diversas empresas que já têm contratos com a Petrobras e ajudamos a estabelecer contatos com diversos fornecedores. Tem uma empresa por exemplo que faz solda, nós a apresentamos para uma empresa que produz eletrodos. Como empresário, é importante a gente participar para acompanhar o movimento do mercado”.

Alvimar Pinto, vice-presidente da Câmara Portuguesa de Negócios no Espírito Santo, disse que há muitas empresas de Portugal interessadas em investir no Estado: “Nós ajudamos a fazer a ligação do Espírito Santo com Portugal e muitas empresas de lá têm interesse em investir em petróleo e gás aqui”.

Também estiveram presentes ao encontro representantes da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, prefeituras de Linhares e São Mateus, Sebrae e Conder, Conselho de Desenvolvimento Regional da Findes.

O próximo encontro de negócios será na sexta-feira (24), em Anchieta, às 8h30, no Sesi/Senai do município. O foco será a retomada da Samarco, prevista para o segundo semestre deste ano.