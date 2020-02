Mais de 1 tonelada de carne com larvas é apreendida em supermercado de São Mateus

De acordo com o Idaf, os produtos recolhidos estavam sem documentação sanitária e nota fiscal. O açougue do estabelecimento foi interditado

Mais de 1 tonelada de carne foram apreendidas no açougue de um supermercado em São Mateus, no Norte do Estado, nesta sexta-feira(14). O estabelecimento foi alvo de uma operação conjunta do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e da Vigilância Sanitária do município. Os produtos recolhidos estavam sem documentação sanitária e nota fiscal. Além disso, parte das mercadorias tinha cor esverdeada e a apresentava larvas e pelos.

A Vigilância afirmou que recebeu uma denúncia informando que as carnes que eram comercializadas no local tinham capim e serragem. Por isso, solicitou apoio do Idaf para fazer a operação no estabelecimento.

De acordo com o Idaf, no local, as equipes encontraram 1.099 quilos de produtos sem documentação sanitária e nota fiscal. O açougue foi interditado até que a situação seja regularizada. O supermercado continua operando normalmente.

“A ausência da documentação sanitária indica que esses produtos são provenientes de abate clandestino”, relatou Bruna Cruz, veterinária do Idaf

A veterinária informou ainda que em parte dos produtos apreendidos foram identificadas carnes com coloração esverdeada, além da presença de larvas e pelos. “A disponibilização desses alimentos para consumo coloca em risco a saúde dos eventuais consumidores”, alertou.

A Vigilância Sanitária informou que apreendeu carne bovina, linguiça, bucho, toucinho, ossos bovinos, mocotó e queijo. Toda a carga foi destruída.

(*Idaf e G1)