Mais cheques: Queiroz transferiu R$ 93 mil para Michelle Bolsonaro, diz jornal

A CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais resgatou nesta sexta-feira (7) um cachorro no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. A diligência, realizada em parceria com a polícia militar, é resultado de uma denúncia encaminhada à comissão por e-mail.

A situação de maus-tratos ao animal de nome Black ganhou repercussão nas redes sociais, chegando a ter 150 compartilhamentos. “Na residência denunciada encontramos “Black” no terraço sem cobertura, com carrapatos nos olhos, muito magro, exposto a sol e chuva. O animal foi recolhido e encaminhado para uma clínica médica veterinária. Agora vamos encaminhar a ocorrência para a Delegacia de Meio Ambiente de Cariacica para que sejam tomadas as medidas cabíveis”, declarou a presidente da CPI, deputada Janete de Sá (PMN). A parlamentar ainda agradeceu o apoio dos militares que participaram da ação.

Denúncias

Mesmo durante o período de distanciamento social o colegiado que apura denúncias e situações que envolvem maus-tratos a animais segue com as atividades e mantém plantão de segunda a sexta-feira em horário comercial. Até o momento já foram cerca de 100 encaminhamentos, entre ligações telefônicas e ofícios expedidos. Entre os resultados das ações estão o resgate de um cavalo em Cariacica e apuração sobre maus-tratos a cachorros em uma empresa no município da Serra. E-mail para denúncias podem ser enviados para o endereço [email protected]