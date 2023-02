Mais barato que o Onix Plus: Chevrolet Aveo Sedan é lançado no México

Divulgação O Aveo Sedan virá só com motor aspirado 1.5 de 98 cv e opções de câmbio manual de seis marchas ou do tipo CVT, também com seis velocidades

De olho no mercado de modelos de entrada do México, a Chevrolet resolveu apostar suas fichas apresentando a nova geração do Aveo Sedan , carro que se posicionará abaixo do Onix Sedan, ou Plus , tal como o conhecemos em nosso mercado. Os principais concorrentes são Nissan V-Drive, Mitsubishi Mirage G4 e Hyundai Grand i10 Sedan – apenas o primeiro foi oferecido no Brasil.

Além desta configuração, a marca já havia anunciado a versão hatchback. O carro popular é produzido pela joint venture SAIC-GM na China e é vendido sob várias marcas e nomes.

De acordo com Wilberto del Ángel, Gerente de Marketing da Chevrolet do México, essa linha de produtos de entrada tem sido fundamental para o mercado mexicano .

“ O novo Aveo Sedan evoluiu totalmente a partir do que conhecemos hoje. É um veículo chave por ser o modelo de entrada em nosso portfólio, posicionando-se no maior segmento do mercado mexicano ”, afirma.

As duas configurações de carroceria estarão disponíveis em três versões: LS Manual, LT Manual e LT Plus . No entanto, o hatchback LS Manual será destinado só para clientes frotistas.

Quanto aos motores, todos os modelos receberão uma unidade 1.5 de 4 cilindros, naturalmente aspirada, de 99 cv de potência e 14,5 kgfm de torque, ligada a uma caixa de câmbio manual de 6 velocidades ou, como opção, automática CVT de seis marchas simuladas.

No pacote de equipamentos, dependendo da versão, poderá vir com ar-condicionado digital e multimídia de 8” com funções Bluetooth, leitor AM/FM e USB, integração adicional com smartphone, compatibilidade com Apple Carplay e Android Auto, e um sistema áudio de 4 alto-falantes. Além disso, há seis airbags em todas as versões, além de câmera de ré e sensores de estacionamento traseiros.

O Chevrolet Aveo Sedan estará disponível no México a partir do segundo trimestre deste ano e, apesar de ainda não ter preço divulgado, rumores apontam para um preço inicial abaixo de 300 mil pesos , o que dá em uma conversão direta pouco menos de R$ 85 mil. Como parâmetro de comparação, o Onix Plus básico é vendido no Brasil por R$ 87.590.

Fonte: IG CARROS