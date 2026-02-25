Mais 24 mil pessoas no Espírito Santo terão internet de alta qualidade e melhor sinal de celular

Uma iniciativa do Governo Federal vai ampliar a cobertura de internet móvel em 22 localidades de 17 municípios do Espírito Santo. A previsão é que a implementação comece a partir de abril e beneficie cerca de 24 mil pessoas.

Com ações estratégicas de inclusão digital, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vão levar sinal de celular de melhor qualidade às regiões atualmente não assistidas.

As melhorias fazem parte das metas do edital de licitação da faixa de 700 MHz, lançado em fevereiro deste ano para ampliar a cobertura móvel com tecnologia 5G em diversas regiões do país. O leilão, previsto para abril, priorizará a expansão do serviço em áreas rurais e remotas.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que a medida busca reduzir desigualdades no acesso à internet.

“Esse leilão é essencial para levar sinal de celular e conectividade a lugares com falhas de cobertura. Todos os brasileiros precisam ter acesso à comunicação, aos serviços digitais e às oportunidades que a internet oferece”, destacou.

Municípios do Espírito Santo que serão atendidos:

Aracruz, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Ecoporanga, Ibitirama, Itapemirim, Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Mimoso do Sul, Muqui, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, Vargem Alta e Viana.

Novos serviços

No Brasil, a expectativa é que o leilão beneficie cerca de 1,2 milhão de pessoas e conecte aproximadamente 500 pequenas localidades.

Além de fortalecer o 4G, a faixa de 700 MHz permitirá ampliar o alcance do 5G, levando a tecnologia a locais que ainda não contam com conexão de qualidade. A iniciativa também abre caminho para novos serviços e dispositivos conectados à internet.

Diferentemente de outros leilões, a prioridade não é a arrecadação de recursos para o governo federal. A maior parte do valor pago pelas empresas será convertida em investimentos obrigatórios para ampliar a cobertura do serviço móvel, principalmente em regiões hoje mal atendidas.

A liberação da faixa de 700 MHz foi possível após o avanço da TV digital, que permitiu reorganizar o uso das frequências e abrir espaço para a expansão dos serviços móveis. O edital, aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), está alinhado à política pública de ampliar a competição, acelerar a cobertura e evitar que o espectro permaneça ocioso.

Como vai funcionar o leilão

A faixa será ofertada novamente para aumentar a concorrência entre operadoras

O espectro será dividido em blocos regionais

Cada empresa poderá adquirir até duas regiões

O processo terá três etapas, começando por operadoras regionais e, ao final, aberto a qualquer empresa interessada

O foco é ampliar a cobertura, estimular investimentos e melhorar a qualidade do sinal

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp