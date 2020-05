Mais 17 mortes e 383 casos de coronavírus nas últimas 24 horas no ES

.

A partir desta quinta-feira (21), quem usa o sistema Transcol passa a contar com mais uma ferramenta para auxiliar na prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19). Foi disponibilizada no aplicativo do ÔnibusGV uma opção para denunciar os coletivos que estejam recebendo maior demanda de passageiros. As denúncias servirão para identificar as linhas mais carregadas. Desde o início da pandemia, a recomendação é de que passageiros embarquem apenas em coletivos com assentos disponíveis.

De acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, assim como já está acontecendo com a denúncia em relação ao uso de máscara, a denúncia de lotação também servirá para alimentar um banco de dados, que vai auxiliar no planejamento da operação e das ações de conscientização e fiscalização.

“Temos pedido a colaboração de todos no combate ao novo Coronavírus e no transporte público não é diferente. Ao fazer a denúncia no aplicativo, o cidadão vai nos auxiliar com informações para que possamos identificar e realizar ações pontuais para que o uso da máscara no transporte seja respeitado, como fiscalização, ações de conscientização”, explicou o secretário Fábio Damasceno.

Para ter acesso ao botão é necessário baixar a versão mais atualizada do aplicativo nos dispositivos móveis (disponível a partir desta quinta-feira para Android). O aplicativo já conta com o botão para denunciar o não uso de máscaras no Transcol, uma vez que é obrigatório o uso para os passageiros e colaboradores do sistema.

Além disso, o Sistema Transcol vem adotando uma série de medidas para diminuir o risco de contágio no transporte coletivo desde o início das restrições de circulação em decorrência da pandemia. Entre elas estão o reforço na higienização dos coletivos com hipoclorito de sódio diluído, conforme orientações da Secretaria da Saúde (Sesa); reforço na limpeza dos terminais e disponibilização de sabonete nos banheiros, afastamento de colaboradores do sistema com mais de 60 anos, com comorbidades ou com sintomas gripais; retirada dos veículos com ar-condicionado de circulação.

Também foi feito o superdimensionamento da operação para garantir o transporte, minimizando o risco de contaminação; recomendação para que passageiros embarquem somente em veículos com assentos disponíveis; marcação das filas nos terminais e recomendação aos passageiros para manutenção do distanciamento mínimo de 1,5 metro, além da distribuição de álcool em gel e máscaras para os trabalhadores do sistema; e distribuição de máscaras para passageiros nos terminais.

Texto: Esther Mendes

