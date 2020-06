Mais 100 respiradores chegam ao Estado para enfrentamento ao novo Coronavírus

.

O Governo do Estado concederá o Cartão Reconstrução ES a famílias afetadas pelas chuvas de janeiro deste ano, em mais sete municípios, a partir desta quarta-feira (03). A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, fará a entrega nos municípios de Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Guaçuí, Divino São Lourenço e Alegre. Nesta quarta etapa, que segue até esta sexta-feira (05), serão entregues 1.046 cartões, totalizando 2.526 cartões com o auxílio financeiro.

O auxílio está sendo liberado em parcela única no valor de R$ 3 mil, para compras de material de construção/reforma, eletrodomésticos e compras de móveis, ou outro bem ou mercadoria danificados pelas chuvas.

“Trata-se de um compromisso do governador Renato Casagrande com todas as famílias que perderam seus pertences durante as chuvas de janeiro de 2020. Agradeço aos profissionais da Setades e a todos os prefeitos e equipes municipais pela parceria e união para possibilitar que as pessoas conseguissem acessar o benefício”, disse Cyntia Figueira Grillo.

Cartão

O cartão magnético tem a bandeira do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e possui somente a função de débito. “Os beneficiários têm seis meses, a contar da data de retirada do cartão na agência para utilizar o valor liberado, e até 12 meses para retirar o cartão da agência bancária, a contar da data de liberação do auxílio. Os valores não utilizados serão devolvidos ao Governo do Estado após esses prazos”, explicou Cyntia Figueira Grillo.

Somente o responsável familiar (titular) poderá retirar o cartão da agência bancária. Para retirada do cartão, o titular deverá apresentar um documento de identificação com foto e o CPF. As famílias já cadastradas que não estão contempladas nessa quarta etapa de pagamento serão atendidas nas próximas etapas, que serão divulgadas no site da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), posteriormente.

A lista de beneficiários encontra-se o site da Setades: www. setades.es.gov.br.