Maioria dos brasileiros nunca acredita no que Bolsonaro fala, aponta Datafolha

Reprodução/redes sociais Presidente Jair Bolsonaro

A maior parte dos brasileiros não confia em nada que o presidente Jair Bolsonaro fala, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste sábado (10). A taxa de 55% é a maior desde que o instituto começou a aferir este índice, em agosto de 2019. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No último levantamento do Datafolha, em maio, a desconfiança do brasileiro com Bolsonaro era de 50%, número que cresceu cinco pontos percentuais. 15% dos entrevistados acreditam em tudo o que o presidente diz, e 28% afirmam que ele é crível às vezes (antes, as taxas eram de 14% e 34%, respectivamente).

Mulheres, moradores do Nordeste, homossexuais, bissexuais e pretos não costumam confiar em Bolsonaro. Já maiores de 60 anos e evangélicos são os grupos que mais acreditam no presidente. Confira os índices:

Não acreditam em nada que Bolsonaro fala:

Mulheres – 60%

Moradores do Nordeste – 65%

Homossexuais e bissexuais – 75%

Pretos – 63%

Acreditam sempre no que Bolsonaro fala: