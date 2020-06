Maior revista literária do mundo aponta como Bolsonaro tem exterminado população

Agência Brasil Jair Bolsonaro é criticado na mídia internacional





Jair Bolsonaro foi o tema de um artigo publicado nesta quarta-feira (10) na revista norte-americana The New York Review of Books, conhecida por publicar opiniões e ensaios de escritores famosos. Assinado pela jornalista brasileira Vanessa Barbara, o texto elencou diversas ações tomadas pelo presidente durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Vanessa critica a forma como Bolsonaro tem atuado diante do crescente número de mortes que o Brasil enfrenta com a pandemia. “Brazilians Die, Bolsonaro Shrugs” (“Brasileiros morrem, Bolsonaro dá de ombros”, em tradução literal) é o título do texto que mostra ao mundo atitudes irresponsáveis do presidente brasileiro.

A autora cita as diversas frases que Bolsonaro disse à imprensa conforme o número de mortos foi subindo no Brasil, como “E daí? Quer que eu faça o quê?” e “É só uma gripezinha”.

O artigo ainda fala sobre o impacto que o exemplo do presidente tem no país como um todo. A respeito do isolamento social , Vanessa diz que “embora seja verdade que algumas pessoas não têm escolha a não ser continuar trabalhando, outras apenas imitam o presidente: elas responderam à pandemia com um dar de ombros enfático”.

A questão econômica

O texto critica, ainda, o posicionamento de Bolsonaro a respeito do isolamento social. A autora menciona que o presidente acredita no isolamento vertical , que coloca em quarentena apenas a população que faz parte dos grupos de risco da Covid-19 .

A estratégia, descartada por especialistas da saúde , é defendida por Bolsonaro pensando na questão econômica do país, atitude que é criticada por Vanessa.

“No Brasil de Bolsonaro, não temos utilidade para fatos e lógica, pois o próprio presidente provavelmente não tem certeza do que isolamento vertical significa”, afirma. “De fato, acho que ele está pronto para aceitar como verdade qualquer proposição que termine com ‘… retome os negócios’. O que vem antes disso dificilmente importa”, opina.

Crise política

O texto ainda fala para o mundo sobre o difícil momento da política brasileira. A autora menciona a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça , bem como as constantes trocas no Ministério da Saúde , que hoje é comandado pelo general Eduardo Pazuello .

Vanessa ainda cita o colapso no sistema de saúde brasileiro, observado em diversas cidades do país. Depois de criticar diversas atitudes de Bolsonaro, ela afirma: “Bolsonaro tem sido bem-sucedido em desviar a culpa de si mesmo. Apesar das crescentes taxas de rejeição, ele ainda mantém uma base de apoio estável de cerca de um terço da população. Mais recentemente, o governo federal estabeleceu uma aliança com poderosos partidos centristas, protegendo Bolsonaro de tentativas de impeachment contra ele”.