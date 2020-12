“Maior honra”, diz Simony ao dividir palco com o imperador do samba

Instagram/Reprodução Simony e Marquinhos Sensação

Simony compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo em que divide os vocais com Marquinhos Sensação, ex-integrante do grupo Sensação, na faixa “Pra Gente Se Encontrar de Novo”, um dos clássicos dos anos 1980. Nele, o artista, também conhecido como o imperador do samba, não economizou elogios: “Muito obrigado pelo carinho, minha irmã querida Simony. Foi maravilhoso estar com você, cantar com você. Te amo, conte comigo sempre até depois do final”.

Lisonjeada, a intérprete, que está em plena divulgação de seu novo trabalho — EP extraído do DVD “Resumo da Felicidade”, que conta com canções, como “Lembranças”, ” Lágrima com Beijo” e “Superfantástico”, a qual é sempre lembrada por seus tempos de Balão Mágico —, retribuiu à altura. “Maior honra cantar com você. Tenho que pedir licença. Sempre fui muito fã e, hoje, conhecendo sua família, sou muito mais. Obrigada, gratidão eterna”, escreveu. Vale ressaltar que o encontro musical rendeu muitos comentários positivos ao post.