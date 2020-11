Maior feira do artesanato capixaba começa nesta sexta-feira (06)

Tudo pronto para a ArteSanto, a maior feira de artesanato do Espírito Santo. A abertura do evento acontece nesta sexta-feira (06), às 16 horas, na Praça do Papa, em Vitória. O evento segue até o próximo dia 14. Participam cerca de 500 empreendedores do Artesanato Capixaba, Economia Solidária, Agricultura Familiar, Micro e Pequenas Empresas, além de Microempreendedor Individual (MEI).

Ao todo, serão nove dias de evento para que os visitantes tenham a oportunidade de conhecer produtos de diversas tipologias como pedra, vidros, metais, papeis reciclados, cerâmica, madeira, couro, borracha, plástico, tecidos e fios, além de fibras naturais e produtos do mar. Os itens vão desde peças de decoração a acessórios.

Para a artesã Ana Cecília Viana Costa, que trabalha com acessórios em resina, a feira é uma grande oportunidade para que os empreendedores possam vender seus produtos, já que ficaram sem trabalhar por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “Estou muito feliz por estar nessa feira e poder apresentar meus produtos. É uma grande oportunidade para todos nós”, afirmou a empreendedora.

A ArteSanto, é uma realização do Convention&Visitors Bureau em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), além de contar com o apoio institucional da Federação dos Artesãos do Espírito Santo (Feartes) e do Programa do Artesanato Brasileiro.

Segundo o diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, o evento vai acontecer seguindo todas as normas sanitárias estabelecidas na Portaria Nº 198-R, de 03 de outubro de 2020, da Secretaria da Saúde (Sesa), que normatiza as regras aplicadas em eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, além de sociais, entre outros.

“A retomada das feiras comerciais, neste momento, é de extrema importância para os empreendedores dos segmentos que atendemos, pois, a pandemia do Covid-19 tirou a oportunidade desses donos de pequenos negócios de vender e apresentar seus produtos. Esse momento, em que temos um protocolo sanitário que autoriza a reabertura das feiras, é de muita expectativa para esses empreendedores, tanto na comercialização e divulgação dos produtos quanto na sua autoestima de voltar a trabalhar e ter contato com seu público, com toda segurança estabelecida”, afirmou o diretor-técnico da Aderes.

Serviço:

ArteSanto 2020 – Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo

Onde: Estacionamento da Praça do Papa (Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória)

Quando: 06 a 14 de novembro

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: 16h às 22h / Sábado e domingo: 10h às 22h

Entrada gratuita

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Aderes

Débora Pedroza

[email protected]