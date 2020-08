Maior ataque hacker ao Twitter foi feito por jovem de 17 anos

No sul da Califórnia , um incêndio florestal já devastou mais de oito mil hectares e fez com que cerca de 7.800 pessoas fossem obrigadas a deixarem suas casas. Batizado como “Apple Fire” , o incêndio teve início na última sexta-feira (31).

Equipes com mais de dois mil bombeiros , auxiliados por helicópteros, aviões e caminhões-tanque, estão há dias tentando combater as chamas, que eclodiram em Cherry Valley, no condado de Riverside.

Até domingo, a situação estava totalmente fora de controle. Nesta segunda-feira (03), autoridades californianas afirmaram que 5% do incêndio foi contido.

As altas temperaturas, a baixa umidade e as rajadas de vento na região têm dificultado o combate às chamas. Durante o final de semana, a fumaça produzida pelo incêndio ficou visível por quilômetros.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 – The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.

Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT

