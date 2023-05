Maio Amarelo: Detran|ES reforça formação de motociclistas e intensifica ações educativas no Estado

As ações educativas do Maio Amarelo, promovidas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), seguem levando à população de todo o Estado mensagens de reflexão sobre as atitudes que garantem mais segurança e contribuem para reduzir os acidentes de trânsito no Estado. Nesta semana, diversas atividades foram realizadas com crianças, condutores e em empresas para reforçar o tema de 2023 do Movimento: “No trânsito, escolha a vida”.

Ações educativa em Guarapari

Nestas quinta-feira (25) e sexta-feira (26), a equipe de educação para o trânsito do Detran|ES participa de ações integradas realizadas pelas Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), com a Secretaria de Educação (Semed) do município, além da participação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eco 101 e EDP.

As atividades acontecem no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba, Guarapari, e buscam conscientizar os alunos da rede municipal de educação sobre a importância da campanha Maio Amarelo e das escolhas de cada um no trânsito para a redução e a prevenção de acidentes.

Curso de Pilotagem para Mulheres

Nessa quarta-feira (24), o Detran|ES realizou o primeiro “Curso de Pilotagem para Mulheres”, uma inovação do órgão e que tem como objetivo contribuir para a independência das mulheres e para a redução de acidentes e mortes envolvendo esse veículo nas vias capixabas.

A motorista de ônibus Erica Nogueira pilota há 5 anos e disse que gostou bastante do curso. Ela comentou que achou os ensinamentos muito importantes para que tenha mais segurança na condução da motocicleta. “Inicialmente, comprei a moto para trabalhar. Fiz o curso de mecânica do Detran este ano. Agora, vim fazer também o curso de pilotagem porque acredito que essas orientações, tanto a parte teórica quanto prática, são conhecimentos que precisamos ter no trânsito para ficarmos mais seguras no dia a dia”, falou.

Gloria Regina Borsoe é servidora do Detran|ES, pilota desde 2014 e participou do curso para se aprimorar ainda mais. “Sou apaixonada por motos e me sinto muito feliz pilotando no dia a dia ou em viagens de moto na companhia do meu marido. Tenho a experiência e, mesmo assim, acho importante esse conhecimento que o curso nos proporciona para estar ainda mais preparada para o trânsito de forma segura”, comentou.

Durante o curso, realizado em parceria com a empresa Moto Vena, as alunas puderam aprimorar as técnicas e desenvolverem as habilidades na condução segura da motocicleta para enfrentar as situações encontradas no trânsito, além de dicas de condução econômica e cuidados diários.

As motociclistas também aprenderam informações essenciais para a pilotagem segura, como características da motocicleta, inspeção preventiva, equipamentos de proteção, postura, frenagem, curvas, visibilidade nas ladeiras, posicionamento da motocicleta, estratégia de segurança e dicas para a garupa.

Abordagem educativa em Anchieta

Ainda na tarde dessa quarta-feira (24), a equipe de educação do Detran|ES realizou a ação “Atenção pela vida”, com abordagens educativas aos condutores e pedestres nas vias do município. A ação contou com a parceria da Guarda Municipal de Anchieta para a conscientizar os cidadãos para um trânsito mais seguro.

Educação de trânsito para empresas

Nesta semana, as agentes de educação para o trânsito também levaram os conceitos de trânsito e a mensagem do Maio Amarelo para as empresas CSM, FL Brasil Holding e para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), localizado na Serra. Os funcionários participaram das palestras de conscientização para adotarem comportamentos mais seguros no trânsito, seja como pedestres, ciclistas ou condutores, e contribuírem para a redução de acidentes e mortes.

Câmara Municipal da Serra

Nessa terça-feira (23), o Detranzinho Itinerante levou as atividades para a Câmara Municipal da Serra, em um projeto do vereador Professor Rurdiney. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Angela Maria Pereira Barcelos, localizada na região de Serra Sede, participaram das abordagens lúdicas da “Transitolândia” e puderam aprender sobre a importância da obediência às leis de trânsito, do uso correto dos equipamentos de segurança por ciclistas, além de comportamento seguros para o dia a dia nas ruas.

Detranzinho leva atividades educativas para APAE da Serra

Nessa segunda-feira (22), a equipe educativa do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) desenvolveu atividades de educação na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da Serra.

A importância de usar o cinto de segurança, além de obedecer ao semáforo e atravessar somente na faixa de pedestre, foram algumas das regras básicas de trânsito ensinadas para as crianças e adolescentes da instituição, que assistiram a um teatro de fantoches e também participaram de um jogo lúdico, com o objetivo de representar o ambiente de trânsito e como todos devem se comportar nesse ambiente coletivo, a fim de preservar vidas.

A vice-coordenadora da APAE Serra, Yngrid Pinto, pontuou que as atividades lúdicas são muito importantes para os alunos da entidade. “Educação para o trânsito é um assunto muito pertinente para nossas crianças e adolescentes porque alguns se deslocam até a APAE sozinhos. Além disso, muitos aqui não sabem ler ou escrever e ter uma atividade que contemple o uso de imagens, cores e símbolos ajuda e muito o entendimento deles. Dessa forma, eles podem assimilar com mais facilidade a forma correta e segura como eles devem agir no trânsito quando se depararem com as situações parecidas”, afirmou.

Para a psicóloga e coordenadora do Centro de Convivência da APAE da Serra, Fátima Dantas, esse trabalho é fundamental justamente para reforçar aquilo que a instituição já trabalha com eles em sala de aula. “Nós sempre estamos falando sobre o respeito e a gentileza no trânsito. Agora, neste Maio Amarelo, é imprescindível enfatizar os cuidados do dia a dia para se proteger no trânsito. Estamos sempre abertos para receber projetos que ajudam a nossa intuição a promover a educação, ensinando os alunos a ter cuidados”, destacou.

Ação Educativa em Nova Venécia

No último sábado (20), o Detran|ES esteve presente em uma ação educativa integrada em Nova Venécia, no norte do Estado, idealizada pela Rede Notícia de Comunicações. Foi realizada uma simulação de acidente de trânsito, além de abordagem educativa para reforçar sobre a importância de atitudes seguras para prevenir acidentes de trânsito e preservar vidas. Além de servidores do órgão, também participaram da ação representantes da rede credenciada ao Detran|ES, empresas privadas e o Corpo de Bombeiros.

Programação Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional criado há 10 anos, com o objetivo de promover uma conscientização da sociedade para a redução de acidentes de trânsito. As atividades realizadas neste mês de maio no Espírito Santo e em todo o mundo têm o objetivo principal de alertar e mostrar a dimensão e o impacto que os acidentes têm no cotidiano.

Durante todo o mês, serão desenvolvidas ações educativas e atividades, em parceria com outros órgãos de trânsito e instituições públicas e privadas. O objetivo é chamar atenção da sociedade para o alto número de acidentes e para a importância da participação de todos, visando à construção da cultura das boas escolhas no trânsito, em todos os 78 municípios capixabas.

Ainda nesta semana, serão realizadas diversas atividades com foco em abordagens educativas nas ruas, que serão concentradas no sul no Estado e também na Região Metropolitana da Grande Vitória. Outras informações podem ser acessadas no cronograma publicado no site do Detran|ES. Acesse aqui.

