Maiara treina às 2h da manhã e exibe boa forma nas redes sociais: ‘Muito focada’

Aos 38 anos, Maiara mostrou que disciplina não tem hora marcada. A cantora surgiu nos Stories do Instagram treinando às 2h31 da manhã em Mairinque, no interior de São Paulo. Poucas horas depois, às 6h21, ela voltou a aparecer nas redes sociais já acordada e usando biquíni, exibindo a boa forma conquistada com a nova rotina.

O foco na vida saudável começou em 2024, quando a artista iniciou um processo de emagrecimento que resultou na perda de mais de 30 quilos. Desde então, a sertaneja tem mantido uma agenda regrada de treinos e cuidados com a alimentação, compartilhando parte da evolução com os seguidores.

Mesmo com a dedicação ao fitness, a agenda profissional segue intensa. Ao lado da irmã, Maraisa, Maiara realizou recentemente um show gratuito em Campo Largo, na região de Curitiba, além de cumprir diversos compromissos durante o Carnaval.