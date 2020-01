Maiara se declara para Fernando e sertanejo expõe briga do casal

Quem acompanha essa coluna já sabia que Maiara, da dupla com Maraísa, e Fernando, do duo com Sorocaba, haviam se reconciliado e estavam passando uma temporada de descanso no litoral norte de São Paulo. Na noite da última quarta-feira (15), a cantora afastou os rumores de término ao publicar uma foto beijando o sertanejo.

“Só sei que eu te amo demais… As noites sozinha é o teu nome que eu chamo”, escreveu Maiara na legenda da publicação do Instagram, citando um trecho da música Te Amo Demais , do cantor Leonardo.

Em resposta à publicação da amada, Fernando comentou: “Estou curtindo essa foto em sinal do meu amor, mas ainda está de castigo, em breve volto a seguir”, disse ele, dando entender que o casal passou por brigas recentemente e que a cantora foi a culpada da situação.

Segundo Fabia Oliveira, o sertanejo e Maiara tiveram uma briga no final de 2019 e chegaram a passar alguns dias separados. Os dois se reconciliaram pouco depois do Ano Novo e vinham mantendo a discrição até então, evitando publicar fotos juntos no Instagram .

